Режим самоизоляции будет введен по всей Франции с 30 октября из-за начала второй волны эпидемии коронавируса.

Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в телеобращении к нации, передает "РИА Новости".

"... я принял решение, что необходимо с пятницы вновь ввести режим самоизоляции, который позволил остановить вирус", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что карантин будет введен на всей территории Франции.

По его словам, карантинные ограничения продлятся до 1 декабря.

"Даже пессимисты не предполагали такой скорости распространения коронавируса. Вторая волна будет тяжелее первой. Мы сделали все возможное, но этого оказалось недостаточно. Необходимо защитить людей, но надо защитить и экономику. Это правильный баланс, который мы должны постоянно искать", - заявил он.

Для выхода из дома, как и весной этого года, нужно будет иметь при себе специальный документ. Выходить из дома можно будет только для поездки на работу, ко врачу, для помощи близкому человеку или для прогулки возле дома. Рестораны и бары на время карантина будут закрыты, школы при этом продолжат работать. Студентов переведут на дистанционное обучение, максимальное число людей должны будут перейти на удаленную работу.

Отметим, что первый раз карантин ввели во Франции в марте, он продлился почти два месяца.

Тем временем общее число заразившихся с момента начала эпидемии COVID-19 во Франции составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались более 35 тысяч.

Очередной антирекорд был зафиксирован 25 октября - 52 тысячи заболевших коронавирусом за сутки.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня вечером Макрон вернет Францию к жесткому локдауну.

Как сообщалось, в середине месяца после роста заболеваемости коронавирусом Макрон ввел комендантский час в девяти регионах Франции.