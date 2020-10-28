В Минздраве назвали семь правил, которых должен придерживаться каждый для здоровой и полноценной старости.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Сегодня в Украине отмечают День бабушек и дедушек! Вы уже поздравили своих родных? А мы еще и подготовили 7 простых советов, которых следует придерживаться, чтобы быть здоровыми и жить дольше.

Здоровый образ жизни без вредных привычек является залогом полноценной жизни в старости", - указано в сообщении.

Откажитесь от вредных привычек!

Для человека, который бросает курить в возрасте от 60 до 75 лет, риск преждевременной смерти снижается наполовину. Проявлений гипертонической болезни и сосудистых катастроф можно избежать, отказавшись от употребления крепких алкогольных напитков. Здоровый образ жизни, полезные привычки и положительные эмоции - лучшая профилактика болезней и секрет долголетия!

Будьте активными!

Умеренная регулярная физическая активность способствует улучшению качества жизни, предупреждает многие заболевания и укрепляет психологически.

Питайтесь сбалансировано и не переедайте!

От того, что и как вы едите, зависят состояние вашего здоровья и продолжительность жизни.

Не нервничайте!

Пожилые люди обычно воспринимают близко к сердцу маленькие проблемы. Найдите способ, как управлять стрессом: йога, физические нагрузки, медитация, творчество.

Заботьтесь о своем здоровье и вовремя посещайте врача!

Регулярные медосмотры сделают жизнь безопаснее и комфортнее. Болезни лучше предупреждать, чем лечить.

Вакцинируйтесь!

Взрослым нужна ревакцинация против дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Также сделайте прививки против кори, краснухи и паротита, если никогда не вакцинировались от этих недугов или нет медицинских данных об иммунизации. Прививки против гепатита B защитят от опасных последствий вирусной инфекции - цирроза и рака печени. И не забывайте о ежегодной вакцинации от гриппа!

Контактируйте!

Регулярное общение с друзьями и близкими - ключ к тому, чтобы избежать депрессии, которая может привести к ранней смерти. Но не забывайте о мерах безопасности в условиях пандемии COVID-19.

Напомним, в Центре общественного здоровья рассказали, почему не стоит самостоятельно выбирать антибиотики.

Как сообщала "Страна", в Украине напоминают о том, что очень важно проходить вакцинацию от распространенных болезней во время пандемии коронавируса. Во время карантина она упала и за 5 месяцев 2020 года только 30% детей в возрасте до года прошли полную вакцинацию для профилактики полиомиелита - опасной детской болезни, от которой можно уберечься только вакцинацией. Это может грозить эпидемией.