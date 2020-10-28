После заявления Владимира Зеленского о том, что "отдельные люди" мешают Украине получить транш от МВФ, премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с партнерами из Фонда и заявил о быстром сближении позиций с ним.

Соответствующий пост Шмыгаль опубликовал в Telegram-канале в среду, 28 октября.

"Быстро сближаем позиции с МВФ. Провели только что продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств. Большое спасибо Альфреду Каммеру и МВФ за диалог", - написал премьер.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам. Отвечая на вопрос об МВФ, президент заявил, что Украина все условия МВФ выполнила, и намекнул, что в Украине есть люди, которые блокируют новый транш кредита. Правда, их фамилии он называть не стал.

Отметим, 9 июня МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. В Минфине рассчитывают на второй транш МВФ до конца года.