В Евросоюзе полагают, что вакцинация от Covid-19 может начаться уже в апреле 2021 года. На сегодня на испытании находятся 11 вакцин от коронавируса, и к концу года, вероятно, станет известно, насколько они эффективны.

Об этом на пресс-конференции 28 октября заявили президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее специальный советник Питер Пиот, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Урсулы фон дер Ляйен, сегодня вирус быстро распространяется по ЕС, страны-члены находятся "глубоко во второй волне" коронавируса. При этом в Европе уже заражено более 1,1 млн человек, по прогнозам, эта цифра быстро увеличится в течение двух-трех недель.

Специальный советник Питер Пиот также заявил, что "ситуация очень серьезна и будет еще хуже, если не предпримем срочно более серьезные меры". Кроме того, по его данным, на прошлой неделе смертность от коронавируса увеличилась на 1/3, чем это было раньше – тысяча европейцев умирает от вируса ежедневно.

Пиот сообщил, что к настоящему времени на испытании находятся 11 вакцин от коронавируса, и к концу года, вероятно, станет известно, насколько они эффективны.

"Благодаря договоренностям с компаниями, которые занимаются разработкой, все граждане будут иметь доступ к этим вакцинам. Тем не менее, мы должны гарантировать, что вакцина эффективна и безопасна. Это значит, что мы должны увидеть, что они защищают, для чего необходимо клиническое тестирование, к которому привлечено 30-60-100 тысяч людей, и мы должны гарантировать, что она защищает всех, включая пожилых, которые наиболее уязвимы и могут умереть", - сообщил Пиот.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что три из вакцин сейчас находятся на заключительной стадии проверки.

"По оптимистическому сценарию мы можем ежемесячно поставлять от 20 до 50 млн доз для граждан Европы. Поставки могут начаться уже в апреле. Со всеми компаниями-кандидатами на производство вакцин, с которыми есть договоренности, в 2021 году у нас может быть 1,2 млн доз вакцин. Конечно, мы знаем, что не каждый кандидат будет успешным, но мы сможем вакцинировать 700 млн людей, это больше, чем необходимо в ЕС", - сказала президент ЕК.

При этом, по ее словам, вакцина – "не чудо, которая перенесет нас в другую реальность". А по словам Пиота, сегодня неизвестно, на какой период вакцина сможет обеспечить иммунитет. "Мы не знаем, как долго будет длиться иммунитет – год, пять, десять, до конца дней – мы этого просто не знаем", - отметил Пиот.

По его словам, после того, как вакцина будет на рынке, ситуацию будут тщательно мониторить.

"Если для Европы нужны миллионы вакцин, то для мира – миллиарды. Я также обеспокоен тем, что есть люди, которые не хотят вакцинироваться: недавние исследования показали, что до 25% опрошенных сказали, что они не будут вакцинироваться. Давайте не питать иллюзий – этому не будет положен конец до тех пор, пока этому не будет положен конец везде. Это очень важно. Это серьезно, и будущее этой эпидемии в наших руках. Защищая себя, мы также защищаем наше общество. Нам предстоит пройти долгий путь, который зависит от действий, которые мы предпримем сейчас для того, чтобы сделать Европу опять безопасной от этой эпидемии", - пояснил Пиот.

По данным специального советника, после появления вакцины также необходимо будет соблюдать действующие меры: носить маску, придерживаться социальной дистанции, мыть руки.

"Поэтому Рождество этого года будет возможностью сделать Рождеством солидарности. Все зависит от индивидуального поведения разных людей. Когда я сказал, что результат тестирования вакцины будет очень скоро, это не значит, что вакцина появится немедленно. Даже если у нас и будет вакцина, все равно нужно будет продолжать носить маску, соблюдать дистанцию и так далее. Мы не вернемся к нормальной жизни за одну ночь", - констатировал Пиот.

Напомним, Израиль начнет испытывать вакцину от коронавируса на людях уже 1 ноября.

Также мы писали о том, что Украина успешно завершила доклинические испытания своей вакцины от Covid-19.