Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил коллегам в партийном чате снова спланировать поездку на Донбасс.

Вчерашнее сообщение Арахамии оказалось в распоряжении "Страны".

"И еще, коллеги, пока не наступили жесткие холода, предлагаю через две недели спланировать повторную поездку на Донбасс", - написал он.

В тоже время депутат Павел Павлиш говорит, что нужно наоборот поехать когда холода наступят.

"Предлагаю, как раз, когда наступят холода!", - ответил нардеп.

Напомним в предыдущий раз "слуги народа" ездили на Донбасс перед местными выборами - 21 октября. Целью поездки они назвали желание пообщаться с прифронтовыми жителями и военными, изучить проблематику на месте.

Подробнее об этой поездке нардепов на Донбасс можно прочитать в нашем материале.