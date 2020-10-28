Украина взяла на себя обязательство в течение недели представить для обсуждения дорожную карту по урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил полпред РФ в контактной группе по регулированию на Донбассе Борис Грызлов по итогам заседания ТКГ в среду, передает ТАСС.

"На заседании Контактной группы 14 октября 2020 г. представители Донбасса предложили проект Дорожной карты – пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии Минскими соглашениями и Резолюцией Совбеза ООН.

После длительных попыток уклониться от работы над Дорожной картой, сегодня Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект Дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях ОРДЛО. Таким образом, могут быть созданы условия для выхода из тупика в переговорах", - заявил он.

По его словам, выход на согласованный план действий, который может быть одобрен Верховной Радой и руководством Украины, позволит придать динамику в работе Контактной группы по всем направлениям.

"К сожалению, мы констатируем факт, что Украина не выполняет уже взятых на себя обязательств и продолжает преследовать освобожденных по обмену лиц, по которым в результате переговоров были достигнуты договоренности о получении ими юридически выверенных документов. Многие из них объявлены в розыск. Таким образом, Украина умышленно препятствует проведению нового обмена", - заявил Грызлов.

В то же время он отметил, что предварительные результаты выборов в Украине показали растущую поддержку тех политических сил, которые требуют от власти вступить в диалог с Донецком и Луганском.

"Киевской власти надо прислушаться к избирателям и вернуться к исполнению Минских соглашений. Понятно, что на этом пути довольно много преград, которые создала сама киевская власть", - сказал представитель РФ.

Если подытожить, как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", – по политическому урегулированию снова готовят некую "дорожную карту" с непонятной перспективой – подойдет ли она другой стороне или нет. По обмену пленными по-прежнему тупик.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали свою версию того, о чем договорились в ТКГ.

Как сообщалось, Арестович, который признавался во вранье об АТО, стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу.