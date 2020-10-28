На заседании в среду, 28 октября, Кабинет министров Украины разрешил использовать средства, выделенные из коронавирусного фонда на производство патриотических сериалов, для реализации отдельных этапов их создания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Так, уточняется, что Кабинет министров одобрил проект постановления "О внесении изменений в пункт 9 Порядка использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-Co V-2".

Так, Кабмин постановлением от 8 июля 2020 года №592 выделил Минкульту миллиард гривен из фонда борьбы с коронавирусом. Из них 100 миллионов направлялись на создание патриотических сериалов - "с целью поддержки создания общественно значимого аудиовизуального контента субъектами кинематографии, создания новых возможностей для трудоустройства специалистов киноотрасли и поддержки отрасли в связи с ограничительными мерами".

Правда, указывалось, что средства должны быть использованы до конца текущего года. Постановление, которое Кабмин принял 28 октября, позволит использовать бюджетные средства в том числе и на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления.

Напомним, Кабмин выполнил просьбу Авакова и выделил еще 2 млрд для МВД из коронавирусного фонда.

Также мы писали, что в Кабмине продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2020 года.