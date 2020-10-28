В Вооруженных силах США в случае необходимости готовы разместить новые гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России.

Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен в среду, выступая в Институте Хадсона, передает "Интерфакс".

"Мы разрабатываем гиперзвуковые ракеты, мы разрабатываем системы доставки баллистических ракет, которые обеспечат Америке безопасность", - заявил О'Брайен.

"Если понадобится, мы развернем такие ракеты в Европе для сдерживания Российской Федерации", - подчеркнул О'Брайен.

Также он добавил, что "развертывание данного оружия не только сдержит нападение", но и также позволит США иметь "реальный контроль над вооружениями".

Напомним, ранее сообщалось, что в США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов.

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