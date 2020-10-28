В Италии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 24 991 жителя страны.

Об этом со ссылкой на данные итальянского Минздрава сообщает "Интерфакс".

При этом во вторник, 27 октября в стране было выявлено почти на 3 тысячи случаев коронавируса меньше - 21 994. Сообщается, что 28 октября в Италии зафиксировали 205 летальных исходов среди инфицированных, что ниже вчерашнего рекордного показателя (221).

Стремительный рост случаев наблюдается на севере области Ломбардии - наиболее эпидемиологически неблагоприятном регионе. Там за сутки зафиксировали 7 558 новых заражений Covid-19, что более, чем на 2,5 тысячи выше вчерашнего показателя.

На втором месте по темпам распространения коронавируса стоит область Пьемонт, где за сутки выявили 2 827 инфицированных.

Всего в стране с начала пандемии зафиксировали более 589,7 тысяч случаев Covid-19, число летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 37,9 тысяч.

Отмечается, что в Италии с понедельника, 26 октября, ужесточили ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В соответствии с новыми правилами, которые огласила в воскресенье канцелярия председателя Совета министров Италии, в стране закрывают все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени - до шести вечера.

Несмотря на то, что жители встретили такие ограничения протестами, советник Минздрава Италии Вальтер Риччарди предупредил, что данных мер может быть недостаточно для сдерживания распространения вируса. Риччарди также призвал к введению карантинов в городах Милан и Неаполь, где, по его словам, заразиться Covid-19 возможно лишь сходив в бар.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как в Испании, Италии и Хорватии усиливают карантин.

Также мы сообщали, что Германия на месяц также вводит строгий карантин.