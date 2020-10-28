В среду, 28 октября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции, в котором приняли участие делегации Украины и РФ при модераторстве ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук за неделю вместе с представителями делегаций Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов в выполнении Минских договоренностей.

Соответствующий план действий должен быть разработан с использованием предложений участников консультаций и наработок по результатам встречи советников лидеров "Нормандской четверки", которая состоялась в Париже в сентябре этого года.

"Украина также подготовит свой проект плана действий. Поэтому предлагаем за неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы работы", – сказал Леонид Кравчук.

Кроме того, участники консультаций в ТКГ договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда / выезда КПВВ – "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября.

По словам первого замглавы украинской делегации Алексея Резникова, Украина готова открыть оба КПВВ в определенную дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты въезда / выезда для завершения организационных вопросов. Алексей Резников также пригласил госпожу Хайди Грау посетить КПВВ совместно.

В то же время представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау отметила готовность сторон поддерживать устойчивый режим прекращения огня.

Она также призвала участников Трехсторонней контактной группы продолжить работу по наработке координационного механизма для контроля за соблюдением режима тишины.

Кроме того, украинская сторона отметила, что участники консультаций принципиально согласились наработать проект плана действий, позволяет уже сегодня разблокировать реализацию договоренностей по разминированию 20 новых участков, что чрезвычайно важно из-за приближения зимнего периода, а также перейти к практическим действиям по разведению сил и средств на четырех следующих участках.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационную власть временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий.

Представители Украины настояли на подтверждении лиц из списка на взаимное освобождение, который украинская сторона передала еще в июле.

Госпожа Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока идут переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключенная заключенная заключенная заключению, что не является гуманным.

Напомним, ранее сообщалось, что дипломат Лубкивский отказался стать спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Вместо него этот пост занял Арестович, который признавался во вранье об АТО.

Также мы писали, что запрет на пересечение последнего работающего КПВВ на Донбассе продлили до середины ноября.