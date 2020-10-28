После публикации доклада Минэнерго США мировые цены на нефть пошли вниз
По состоянию на среду, 28 октября, цены на нефть эталонных марок существенно снижаются после публикации доклада Минэнерго США, показавшего рост запасов нефти в стране впервые за последние три недели.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:15 по Киеву в среду составляет $39,61 за баррель, что на $2 (4,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов котировки коснулись минимальной отметки со 2 октября, - пишет Trading Economics.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на $2,18 (5,51%) к уровню предыдущей сессии - до $37,39 за баррель, находясь вблизи минимального уровня за последние три недели.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,32 млн баррелей - до 492,43 млн баррелей - после снижения по итогам предыдущих двух недель, - свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Запасы бензина уменьшились на 892 тыс. баррелей и составили 226,12 млн баррелей, дистиллятов - на 4,49 млн баррелей, до 156,23 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, сохранения запасов бензина на прежнем уровне и падения запасов дистиллятов на 1,76 млн баррелей.
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 23 октября, выросли на 4,6 млн баррелей. По данным API, запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 5,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 136 тыс. баррелей.
Обеспокоенность трейдеров также вызывают данные о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в Европе и США.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство обсуждают в среду возможные дополнительные меры по ограничению распространения COVID-19, - сообщило французское телевидение. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду проводит консультации с руководителями федеральных земель, как ожидается, на встрече также будут приняты решения о новых ограничительных мерах в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом.
"Увеличение запасов нефти в США наряду с ростом заболеваемости коронавирусом в Европе и Штатах, негативно сказывающемся на прогнозе спроса, спровоцировали новую волну распродаж на нефтяном рынке", - отмечает аналитик City Index Фиона Чинкотта, слова которой приводит MarketWatch.
Ранее сообщалось, что во Франции ожидают возвращения жесткого локдауна из-за увеличения новых случаев Covid-19.
Также мы писали, что из-за ускоренного перехода к возобновляемым источникам энергии цены на все энергоносители, а не только нефть и газ, могут значительно возрасти.