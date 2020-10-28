Появилась карта прогноза погоды в Украине по областям на 29 октября
В четверг, 29 октября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода с переменной облачностью. Осадки ожидаются только в Западной части страны.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Львовской и Ивано-Франковской областях днем возможен дождь, а температура в западных регионах опустится до +5+7, а днем потеплеет до +14 градусов.
В северных и восточных областях Украины ожидается сухая погода, днем +12+17 градусов, а ночью похолодает до +3+6.
На юге страны будет тепло, днем до +15+19 градусов, а ночью температура упадет до +10+12.
В Киеве также будет тепло и без осадков, днем до +12+14, а ночью до +6+8 градусов.
Ветер по стране ожидается восточный, со средней скоростью 3-8 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в четверг, 29 октября, Украину ждет последний теплый день перед похолоданием.
Также Укргидрометцентр уже дал прогноз погоды на ноябрь.