В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти Швейцарии приняли решение ввести в стране комендантский час с 29 октября.

Об этом сообщает Sputnik.

Так, в среду, 28 октября, Федеральный совет Швейцарии принял решение ввести комендантский час с 29 октября и на неограниченное время, он будет действовать с 23:00 до 6:00. В первую очередь ограничения касаются работы дискотек, ночных клубов, баров и ресторанов.

Также с 29 октября граждан обязали носить маски в местах, где невозможно соблюдать дистанцию, в том числе: во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте, на остановках любого вида транспорта, возле ресторанов и магазинов, в офисах, на открытом воздухе в районах сильной концентрации населения.

Кроме того, со 2 ноября студентов вузов переводят на дистанционное обучение. Вводится запрет на общественные мероприятия с числом участников более 50 человек и на профессиональные спортивные и культурные события с числом участников более 15 человек.

Напомним, мы писали о том, что в Чехии из-за коронавируса на неделю вводят комендантский час.

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