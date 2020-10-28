Сегодня, 28 октября, Алексей Арестович, который позиционирует себя как военный эксперт, стал спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группы. Именно в ТКГ принимают важные текущие и стратегические решения по Донбассу.

На должность приглашали дипломата Маркияна Лубкивского, однако он отказался от поста.

Арестович же предложение принял и уже призвал журналистов обращаться к нему с вопросами, связанными с работой нашей делегации в Минске.

Всеукраинская слава к Алексею Арестовичу пришла в 2017 году, когда признался, что с начала войны на Донбассе методично врал в своих блогах и комментариях - выступая в качестве "военного эксперта".

Потом он на год ушел добровольцем в АТО. А до своей карьеры у Зеленского совместно с радикалами Корчинским и Карасем он учил мастерству пропаганды на разнообразных тренингах.

"Страна" вспоминает, кого власть назначила главным по передаче информации из минской ТКГ.

Как Арестович годами врал о войне на Донбассе

Биография 45-летнего Арестовича яркая. Указывается, что с 1999 по 2005 год он служил в Главном управлении разведки. Потом он внезапно ушел в актеры - занимался в студии "Черный квадрат" и снялся в 13 эпизодических ролях. У него есть свои странички на профильных ресурсах, в том числе "Кинопоиске".

Вот характерное видео с нынешним спикером в ТКГ.

С началом войны на Донбассе, аккумулировав военные и актерские навыки, он ушел в блогеры по проблематике АТО. Если использовать лексику фейсбука, - стал "порохоботом".

В декабре 2017 года Арестович выступил с неожиданным признанием - что намеренно искажал информацию, связанную с боевыми действиями. Осуществлялось это, по словам блогера, по двум основным линиями: "создание патриотического лубка, в котором мы "усі єднаємося, шануємося та героїчні", а Украину ожидают сияющие перспективы; чёрная пропаганда против РФ".

Тогда же он добавил: "Я испытываю к общественной массе (в ее нынешнем состоянии) чувство, близкое к умеренному отвращению...". Также Арестович раскритиковал попытки украинизировать культуру.

Этот пост произвел в соцсетях фурор, хотя большинство СМИ, которые долго считали слова Арестовича истиной в последней инстанции, предпочли не обратить внимание на "каминг-аут". Тем не менее, блогер решил смягчить свой пост, назвав свою пропаганду "честным обманом" и добавив, что украинская культура ему "во многом нравится".

Три года назад комментаторы признания Арестовича сошлись во мнении, что причина его разрыва с "порохоботством" - деньги от Банковой закончились. Косвенный вывод, что блогер побил горшки с Порошенко и Ко, можно сделать и на основании его фразы: "Мне глубоко плевать (слюной) Порошенко".

Первый вариант знаменитого поста Арестовича до редактирования мы публикуем ниже:

После этого Остапа понесло - он написал, что Украина - "це не эуропа, це ЦК КПУ".

"Судя по вчерашней волне (на его пост о вранье про АТО, - Ред.), мы наконец-то, построили общество, в котором не рекомендуется:

- говорить, что думаешь,

- выбирать язык общения,

- иметь отличные от общеодобряемых ценности,

- иметь невосторженный образ мысли", - написал Арестович.

По его словам, Украина "в своем угаре" начинает опережать российское общество. "Ценеэуропа, це ЦК КПУ в новой, еще более экономичной упаковке. Строили мы, строили и, наконец, построили", - резюмировал Арестович.

Вскоре хайп сошел на нет, а Арестович стал на какое-то время менее активным в соцсетях с инсайдами и "экспертными" заключениями. Но потом все вернулось на круги своя.

Активизировался он осенью 2019 года. Заявил, что с сентября 2018 года ушел по контракту в АТО. Служил под Краматорском, в разведке одной из механизированных бригад. Там, по словам Алексея Арестовича, он пережил подрыв и остался единственным не задетым в группе. При этом Краматорск находится достаточно далеко от зоны боевых действий. И непонятно какой подрыв и где пережила его разведгруппа. И куда она вообще ходила в разведку.

Служба в роли добровольца, отметил блогер, способствовала повышению его звания - был капитаном, стал майором.

После чего Арестович вновь стал позиционировать себя как военный политический обозреватель. При этом он яростно критиковал Зеленского, выступая "экспертом по всем вопросам" на порошенковском "Прямом" канале. Так, в марте он считал, что главная проблема на карантине - это сам президент Украины.

"Мы находимся на войне с эпидемией коронавируса. А на войне всегда виноват старший... Зеленский еще президент?", - удивился Арестович. Он критиковал Зе за доставку украинцев домой из-за рубежа.

Если ввести в поиск YouTube словосочетание "Арестович Зеленский", то появляются исключительно негативные комментарии о президенте. Что Зе "спасает Путина" или вообще ничего не понимает.

"Зеленский, скорее всего, не добудет до конца каденции, Украина потеряет еще территории", - пророчествовал Арестович год назад.

Совсем недавно - в мае - Алексей записал ролик с вопросом: "Утопит ли Зеленский Украину ради мести Порошенко?".

Правда, буквально несколько дней назад у "военного эксперта" случилась переоценка ценностей. Он позитивно оценил послание Зеленского в Раде, заявив, что президент много работает. Потом Арестович дал интервью, в котором похвалил идею Зеленского о пяти вопросах.

В последнее время Алексей также работает вместе со скандальными националистами. Так, в начале октября он провел тренинг "Академии стратегических коммуникаций", на котором лекторами стали также глава С14 Евгений Карась и лидер "Братства" Дмитрий Корчинский.

Тренинг был о пропаганде против России и обучению ей молодежи.

"Сейчас в современной мире нужно говорить не о пропаганде, а об информировании. Мы говорим, кто мы, какие мы, чего мы хотим. И ты можешь захотеть быть похожими на нас..." - говорит в промо-ролике академии Арестович.

Зачем Арестовича назначили спикером ТКГ

Назначение официальным спикером ТКГ известного порохобота и адепта "партии войны" Арестовича - явление крайне знаковое.

Очевидно, что Банковая видит его не только как ретранслятора официальных сообщений. А в качестве комментатора, который может "красиво" рассуждать о процессе переговоров, не отступая от генеральной линии Офиса президента.

При этом, учитывая личность Арестовича, понятно, что никакой "зрады" от него сторонники промайдановского лагеря не услышат. Вроде призывов к прямым переговрам с "ЛДНР" или к исполнению Минских соглашений.

То есть именно с расчетом на эту аудиторию Алексея, видимо, и назначали.

Симптоматично, что выступать от имени украинской делегации не доверили даже Леониду Кравчуку - ее главе. Замыкая все внешние коммуникации на одном-единственном спикере с вполне определенным политическим окрасом.

В общем, понятно, что "партии войны" выбор Зеленского понравится (что, конечно, вряд ли вызовет ее любовь к самому Зе). А вот для сторонников мира - как на Донбассе, так и в целом с Россией - назначение Арестовича это откровенный плевок в лицо.

Как и многие другие решения последних дней, это было принято после выборов. Вместе с повышением тарифов на газ и решением вернуть иностранцам "космические" зарплаты. То есть было понятно, что личность нового спикера голосов "Слуге" на юго-востоке не добавит.

Параллельно идет зачистка ТКГ от умеренных кадров. Раньше промайдановские Гармаш и Казанский уравовешивались Фокиным и отчасти Кравчуком. Теперь Витольда Павловича уволили, а Леонида Макаровича лишили права говорить от имени своей же делегации.

Есть, конечно, теория, что все это маскировочные мероприятия для усыпления бдительности сторонников Порошенко. А на деле будут пытаться о чем-то договориться с Россией и "республиками" за дверями Минской группы.

Например, сегодня Украина, судя по заявлениям Москвы, дала согласие подготовить "дорожную карту" по политическому урегулированию на Донбассе.

Однако это вряд ли подобная "маскировка" здесь сработает. То же политическое урегулирование включает в себя изменение закона об особом статусе Донбасса (туда нужно вносить формулу Штайнмайера), а также согласование законов о выборах в ОРДЛО и амнистии. Еще в Минских соглашениях говорится о закреплении особого статуса в Конституции.

Конечно, эти законопроекты можно тихо написать в Офисе президента и показать в Минске. Но потом их все равно нужно будет провести через Раду. То есть покровы рано или поздно будут сорваны. Да и другие стороны переговоров регулярно публикуют их детали, о которых Киев, как правило, умалчивает.

В этом смысле появление Алексея Арестовича ничего не поменяет. То есть его функции будут сводиться к успокоению порохоботов и заверении в том, что зрады нет. И, кстати здесь ему видимо уже не придется "много врать" - поскольку исполнять Минские соглашения у Зеленского пока не планируют.

"Арестович не порохобот, а аферист"

Телеграм-канал "Политика Страны" считает, что более нелепым было бы только назначение на эту должность пресс-секретаря Порошенко Цеголко.

"Хотя Арестович, по крайней мере, временами бывал честен со своей аудиторией. Например, в 2017 году признался, что на протяжении трёх лет врал о войне на Донбассе, а его экспертные комментарии были "черной пропагандой" против России.

Ну, как нам кажется, отнюдь не ради этих проблесков честности его в ТКГ взяли", - подытоживает "Политика Страны".

Журналист Максим Назаров не смог подобрать цензурные слова, чтобы охарактеризовать назначение Арестовича:

"Лешенька Арестович

тот самый ярый порохобот, который считает сывочолого - лучшим президентом Украины

который все шесть лет разжигал и разжигает

назначен спикером ТКГ

еб@нулись окончательно у президента, ну что ж".

Политолог Юрий Романенко напоминает, как Арестович называл избирателей Зеленского "животными" и считает, что его пример показывает, что порохоботы могут спокойно работать на нынешнего президента, продолжая политику Порошенко.

"Своим примером Алексей покажет упоротым порохоботам, что можно спокойно работать в команде Зеленского, чтобы продолжать политику Порошенко. Одно забавно, тех, кто поддержал Зеленского в 2019 году, Алексей называл животными и холопами, а теперь Лёша в команде Зеленского, а мы "животные" ни дня на Зеленского не работали. Кем же теперь является Алексей? Вопрос отнюдь не риторический", - написал Романенко.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал Арестовича "полудурошным порохоботом" и призвал свое руководство обратить на это внимание.

"Немножко странно собрать ряд народных депутатов, представить им Маркиана Лубкивского в качестве спикера ТКГ.

И потом назначить туда полудурошного порохобота Арестовича.

Уважаемые Руководители, серьёзная штанга, очень серьёзная", - отметил Бужанский.

А вот журналист Юрий Ткачев считает, что Арестович - не "порохобот", а аферист.

"Проблема в назначении в ТКГ Арестовича - не в том, что он порохобот.

Потому что он не порохобот. Точнее, он не типичный порохобот.

Арестович - прежде всего конченный аферист уровня Гордона, Смешко или Пальчевского. И в порохоботы он записался потому, что там больше всего возможностей подогреться деньгами. Было бы таких возможностей больше в качестве ваты - бегал бы с триколором, уверяю вас (тот момент, когда я радуюсь, что у Кремле не "платят политологам за сайты" - иначе не знали бы, куда деваться от всех этих арестовичей, как бывало в былые времена).

И в этом плане всё очень показательно. Аферисты Зеленского пригрели афериста Арестовича. Мудак мудака видит издалека", - пишет Ткачев.

А вот коллега по пропагандисткам тренингам Евгений Карась обрадовался назначению Арестовича:

"Пока горят жопы ваты и вышиваты, с удивлением констатирую, что видимо это удачная задача для Арестович.

Именно благодаря Алексею в октябре 2014 году мы передали в плен предателя полковника МВД из центрального аппарата главка министерства.

Пленного агента пытались хитростью освободить плохие люди из Киева. Даже из Киева на Мариуполь выехала группа "забрать и разобраться", но Алексей помог выиграть время и наш трофей забрали те от кого агента уже никто не вскарабкался.

Поэтому Арестович в ТКГ думаю отобразится катализатором в том числе для обмена пленными.

В 2014-м я работал со многими по пленным, но Арестович дал самый быстрый и качественный результат", - написал Карась.