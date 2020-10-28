В среду, 28 октября, Кабмин принял решение назначить нового главой Государственной таможенной службы. Им стал теперь уже бывший глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, который при этом ранее не имел никакого отношения к таможенным вопросам.

"Страна" узнала, чем известен новый главный таможенник Украины.

Отметим, что руководство таможни за последнее время довольно часто меняется. При этом большинство главных таможенников страны пребывали в статусе временно исполняющих обязанности. Всего неделю назад именно с такой формулировкой был назначен Евгений Ентис.

По данным источников "Страны", уже в то время Кабмин вел переговоры с Рябикиным. В конце прошлой недели объявили конкурс со сроком подачи документов в три дня (два из которых - выходные) и зарплатой 29,4 тысячи гривен. А сегодня правительство огласило имя победителя конкурсного отбора. Им и стал Рябикин.

Как известно, прежде чем возглавить аэропорт "Борисполь" в 2017 году Рябикин был народным депутатом седьмого созыва, работал юристом (в фирмах "Юрвнешсервис", "Василь Кисиль и партнеры"), был послом Украины в Дании, замминистра транспорта и инфраструктуры и заместителем киевского мэра Виталия Кличко.

Именно эти связи в КГГА и стали ключевыми в дальнейшем продвижении Рябикина. Там же он работал с нынешним вице-премьер-министром Алексеем Резниковым, который, якобы, и рекомендовал своему другу Андрею Ермаку (главе ОП) кандидатуру Рябикина на должность главного таможенника страны.

При этом Павел Рябикин считается человеком из окружения не только Кличко (он был кандидатом в депутаты от партии "Удар" Виталия Кличко), но и Петра Порошенко, при президентстве которого его назначили в "Борисполь".

Более того, с Порошенко его связывает давняя дружба (они одногрупники).

Как говорят источники "Страны", тесная связь с Порошенко сильно смущали многих в команде Зеленского, а потому вплоть до последнего дня вопрос "висел" в воздухе.

В итоге его решили назначить. "Рябикин на своем веку поработал почти со всеми крупными олигархами, был их партнером и топ-менеджером. Поэтому Зеленскому сказали, что его нельзя назвать человеком конкретно Порошенко", - говорит источник в Офисе президента.

Тем не менее, как Рябикин покажет себя на таможне - пока неясно. Согласно одной из версий, его ставят на ведомство, чтобы рулить потоками и навести порядок в иерархии местных таможенных князьков, которые то и дело норовят выйти из-под контроля центра.

"По сути, с момента прихода к власти Зеленского на таможне царит бардак и безвременье. Единой вертикали по контролю за потоками нет. Все кланы тянут на себя, устраивают разборки. Рябикин, который знает всех и которого знают все, может попытаться восстановить вертикаль, разрулить вопросы, с учетом, конечно же, мнения окружения президента и его близкого друга Ильи Павлюка, который плотно занимается таможенными вопросами", - говорит источник на таможне.

Подобнее об этом и том, что сегодня принял Кабмин во время первого после выборов заседания, можно прочитать в нашем материале.