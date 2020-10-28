Алексей Арестович (слева). Фото: Facebook/ Алексей Арестович

Алексей Арестович, украинский блогер, который позиционирует себя как военный эксперт, стал официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил в Facebook в среду, 28 октября.

"Имею возможность сообщить, что решением главы делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Л. Кравчука (президента Украины в 1991-94 годах), меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины", - написал Аресович.

Он сообщил, что журналисты могут обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации.

Отметим, что ранее дипломат Маркиян Лубкивский, которого рассматривали на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, отказался от предложенного поста

Арестович стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Скриншот фейсбук-страницы Арестовича

Напомним, в 2017 году Алексей Арестович, который на то время являлся одним из самых известных украинских комментаторов проблем АТО, попал в скандал. Он опубликовал в Facebook пост, в котором признался, что на протяжении трех лет много врал, а его экспертные комментарии были "черной пропагандой" против России. Это вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсети.

Также мы писали о том, что осенью 2019 года Арестович заявил, что весь предыдущий год служил в армии и получил звание майора. Интересно, что в ходе службы он продолжал вести блог и появляться на телеэфирах в качестве штатского эксперта. 

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