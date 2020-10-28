Алексей Арестович, украинский блогер, который позиционирует себя как военный эксперт, стал официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил в Facebook в среду, 28 октября.

"Имею возможность сообщить, что решением главы делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Л. Кравчука (президента Украины в 1991-94 годах), меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины", - написал Аресович.

Он сообщил, что журналисты могут обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации.

Отметим, что ранее дипломат Маркиян Лубкивский, которого рассматривали на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, отказался от предложенного поста.

Напомним, в 2017 году Алексей Арестович, который на то время являлся одним из самых известных украинских комментаторов проблем АТО, попал в скандал. Он опубликовал в Facebook пост, в котором признался, что на протяжении трех лет много врал, а его экспертные комментарии были "черной пропагандой" против России. Это вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсети.

Также мы писали о том, что осенью 2019 года Арестович заявил, что весь предыдущий год служил в армии и получил звание майора. Интересно, что в ходе службы он продолжал вести блог и появляться на телеэфирах в качестве штатского эксперта.