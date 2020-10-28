В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в 18:00 28 октября закрывают реестр электронных деклараций по решению Конституционного суда.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в комментарии "Украинской правде" после ознакомления с решением КС.

"Конституционный суд признал 27 числа – и сегодня решение опубликовано – неконституционный доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, которые получают зарплату за счет налогов Украины.

Не будет реестра деклараций (с 18 часов на сайте – Ред.).

Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости", - заявил Новиков.

Реестр не будет работать, пока Рада не примет новый закон, который позволит НАПК открывать такую информацию.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, что означает решение Конституционного суда по НАПК .

Отметим, что у Зеленского заявили, что намерены сохранить систему электронного декларирования и ответственности за недостоверные данные.