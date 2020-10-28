В центре Львова, где жена и теща мэра города заразились Covid-19, двое мужчин ограбили 20-летнего львовянина. Они вырвали из рук парня телефон и сбежали в неизвестном направлении. Патрульные не смогли найти грабителей по горячим следам, поэтому решили позвонить на украденный телефон. Один из грабителей поднял трубку и согласился прийти на встречу, которую назначила полицейская. Когда подозреваемый пришел, патрульные его задержали.



Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции.



Так, ограбление произошло в сквере на ул. Валовой около 21:30. Парень, у которого двое мужчин украли телефон iPhone 6, предоставил четкое описание грабителей, однако попытки патрульных найти грабителей по горячим следам были неудачными. На прилегающих улицах не было мужчин которые бы подходили под описание потерпевшего.



Тогда патрульная решила пойти другим путем. Позвонив на телефон молодого человека, инспектор убедился в том, что грабитель вернет имущество за вознаграждение. Договорились совершить обмен на ул. Зеленая.



"Сразу прибыв на указанное место, патрули заметили мужчину, похожего по описанию. 35-летний гражданин уверял, что ничего не знает и никого не ждет", - сообщается в материале.



Но после поверхностной проверки мужчины, помимо украденного телефона, у грабителя нашли еще сверток, вероятно, с марихуаной.



На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Галицкого ГУВД. Мужчина был задержан.





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