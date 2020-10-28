В Конституционном суде Украины обнародовали принятое вчера решение о признании неконституционными ряда положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Решение обнародовано на сайте КСУ вечером в среду.

"Конституционный суд Украины считает, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений", - говорится в решении.

"Негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 366-1 УК Украины, непропорциональны ущербу, который причинен или мог быть причинен в случае совершения соответствующих действий", - отмечает КС.

Напомним, сразу после отмены Конституционным судом антикоррупционных законов западные послы срочно встретились с главой КСУ.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что означает решение Конституционного суда по НАПК .