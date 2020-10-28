Сегодня Кабмин официально назвал причины крушения Ан-26 в Харьковской области.

Это трагическое событие случилось чуть более месяца назад. Погибли почти все, кто был на борту - 26 человек, большинство из них курсанты-летчики. Чудом спасся лишь один из них.

Разбирались, к чему в итоге пришло следствие и кто понесет ответственность за трагедию.

Пять причин падения Ан-26

Сегодня на заседании правительства представили отчет о причинах крушения самолета. Его зачитывал вице-премьер Олег Уруский, который после дал брифинг в Кабмине.

"Хотел бы акцентировать внимание: непосредственная причина катастрофы - потеря скорости перед посадкой на прямой, которая привела к сваливанию", - объяснил чиновник.

Далее он назвал еще пять причин, которые вызвали такой исход.

Экипаж не смог идентифицировать отказ авиационной техники и своевременно прекратить полет. Это, по мнению Уруского, было вызвано практикой взлета "конвейером" - то есть без остановки самолета (сели и сразу пошли на взлет). То есть было элементарно мало времени для диагностики.



Отказ системы предельного регулирования температуры ПРТ-24 левого двигателя.



Общепринятая практика увеличения количества и смешивания членов экипажа курсантов-штурманов и курсантов-пилотов.



"Причиной является практика постоянного преувеличения установленного одновременного количества и смешивания экипажей курсантов-штурманов и курсантов-пилотов на борту самолета, нарушения плановой таблицы полетов, пребывание на в шестом полете на борту самолета лиц, которые не были предусмотрены таблицей полетов и не прекращение руководством этих нарушений", - пояснил Уруский.



Нарушение плановой таблицы полетов, пребывание в шестом полете людей, которые не должны были быть на борту.



Непрекращение нарушений руководителем полетов на аэродроме, руководителем зоны посадки и помощником руководителя полетов.

Но почему произошли нарушения, перечисленные в последних трех пунктах?

Уруский заявил, что отсутствие контроля по организации и выполнению полетов - это недосмотр работников Харьковского авиауниверситета имени Кожедуба. По его словам, имели место "системные нарушения правил выполнения полетов в этом университете; недостаточно профессиональная подготовка экипажа".

Также вице-премьер прокомметировал историю с ремонтом самолета, который проходил накануне. "Справедливо ли это было - установит следствие", - только и сказал Уруский.

Как произошла авария

Вице-премьер описал хронологию трагедии.

"Согласно плановой таблице полеты 25 сентября 2020 на аэродроме Чугуев начались в 16:00 по схеме "день с переходом в ночь". Для выполнения запланированных полетов экипаж под управление майора Кишени выполнил взлет в 18:50, предполагалось 8 полетов с окончанием в 22:50. В 20:35 самолет выполнил пятую посадку. Вместо обруливания и смены членов экипажа, командир экипажа майор Кишеня выполнил шестой взлет по конвееру, что означает - посадка и взлет выполняются без остановки самолета на посадочной полосе.

Катастрофа самолета Ан-26 произошла в 20:44:49 25 сентября 2020 в результате действия группы опасных факторов. Первым опасным фактором, который спровоцировал события, приведшие в дальнейшем к катастрофе самолета, стал отказ системы управления ПРТ-24 левого двигателя, что в 20:36:05 привело к возникновению особой ситуации", - сказал Уруский.

По его словам, после перехода в горизонтальный полет экипажем не была выравнена тяга левого и правого двигателей, что стало вторым опасным фактором, повлиявшим на развитие особой ситуации.

"Выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положение 38 градусов был третьим опасным фактором. Несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибка в построении траектории снижения ... было четвертым опасным фактором. Учитывая дополнительную тягу левого двигателя, направленную на полукрыло, и выпущенные на 38 градусов закрылки, несимметричное увеличение тяги правого двигателя привело к чрезвычайно сложной полетной ситуации.

Искусственное создание несимметричности тяги силовой установки было пятым опасным фактором, который существенно ухудшил условия полета. С 20:44:05 на борту самолета возникает и развивается аварийная ситуация. Неустранение скольжения является шестым опасным фактором, обусловившим переход в 20:44:32 аварийной ситуации в катастрофическую ", - резюмировал вице-премьер.

Повторил анализ летчика-испытателя

Все, что перечислил вице-премьер, в целом совпадает с тем, о чем несколько недель назад рассказывала "Страна".

В начале октября в нашем распоряжении оказался анализ крушения самолета, который подготовил летчик-испытатель ГП "Антонов" Александр Пахольченко. Его выводы шли вразрез с первыми официальными заявлениями о том, что двигатель у Ан-26 был исправен, а экипаж хорошо обучен.

Согласно сведениям Пахольченко, самолет с курсантами рухнул не только из-за отказа двигателя, но и по ряду организационных причин. Среди них:

отсутствие квалифицированной помощи экипажу со стороны управления полетами.





летчик-инструктор не должен сам пилотировать борт, когда идет взлет-посадка "конвейером". Поэтому, считает Пахольченко, пилот пропустил сигнал о падении давления в левом двигателе. И не смог вовремя прекратить взлет.





слабые знания личного состава по основам эксплуатации самолета, непонимание принципов работы двигателя и практической аэродинамики. Именно поэтому экипаж не смог посадить самолет на одном двигателе, допустив ряд серьезных ошибок, которые привели к заваливанию Ан-26 на левое крыло. И в итоге - к крушению.

Если сравнить с тем, о чем выше сказал Олег Уруский, то сюда можно добавить "нарушение плановой таблицы полетов, пребывание в шестом полете людей, которых не должно было находиться на борту".

В "Антонове" тогда подтвердили подлинность анализа Пахольченко, но назвали его неофициальным. Однако, как видим, в реальности совпало практически все, о чем в своей экспертизе говорил испытатель "Антонова".

Кто понесет ответственность за крушение?

Помимо погибшего экипажа, с которого уже ничего не спросишь, Уруский в своем заявлении возложил основную вину на руководство полетами - а именно трех чиновников: руководителя полетов и его помощника, а также начальника зоны посадки.

Судя по сказанному, их вина в том, что они позволяли взлетать "конвейером" смешанным экипажам. А также не проинструктировали экипаж, как выровнять самолет уже после того, как стало известно о поломке двигателя.

Отметим, что в докладе летчика Пахольченко тоже говорилось о вине вуза - от плохого обучения до неправильного руководства полетами. Документу этому почти месяц. Но пока об уголовных делах против тех или иных лиц, управлявших полетом Ан-26, ничего не известно.

То есть пока у нас есть трагедия, но нет виноватых. Впрочем, Олег Уруский пообещал, что материалы экспертизы теперь направятся в следствие.

"Все материалы, наработанные правительственной комиссией, будут переданы в правоохранительные органы, которые продолжают на сегодня осуществлять следственные действия с целью установления непосредственных виновных в этой страшной трагедии, и направления материалов в суд для установления виновных", - сказал вице-премьер.

Второй вопрос - это почему все-таки отказал двигатель, который проходил техобслуживание накануне летом.

На это Уруский ответил, что "следствие идет". Однако дойдет ли оно куда-либо - неизвестно. Ведь именно государство, вопреки регламенту эксплуатации самолета, за все годы независимости так и не выделило средства на его капитальный ремонт.

Последний такой ремонт разменявший пятый десяток лет борт проходил еще в советское время. По регламенту там уже должны были заменить двигатель. Но вместо этого их "обслуживали".

То есть проблема упирается в то, что государство завалило авиационную отрасль. И отнюдь не заказами.