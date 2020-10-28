В Internews за деньги США отчитались, что украинцы читают газеты, которые уже закрылись
Исследования медиапотребления в Украине, которое презентовало Internews Ukraine
и USAID Ukraine, показало, что часть украинцев читают газеты, которых на самом деле уже не существует. Об этом сообщил член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский.
Так, в рейтинге печатных СМИ опроса "Отношение населения к СМИ и потребление разных типов медиа в 2020 году" были представлены результаты ответа на вопрос "Назовите до трех общенациональных изданий, которые вы читаете чаще всего?"
Среди них оказались газета "Сегодня" - 21%, газета "Зеркало недели" - 9%, газета "Вечерний Киев" - 5%. Все они прекратили выпуск в 2019 году.
"Таким образом от 21% до 35% респондентов читают газеты, которые не выходят с 2019 года" - написал Чернявский. А это. естественно, вызывает большие сомнения в достоверности всего исследования, проведенного на американские гранты.
Скриншот опроса USAID-Internews "Отношение населения к СМИ и потребление разных типов медиа в 2020 году"
Кроме того, Сергей Чернявский усомнился в результатах исследования в целом из-за погрешностей меодологии.
"О методологии. Здесь спор может быть бесконечным, например, почему в Киевской области почти пятая часть респондентов, если Киевская область по административному устройству не включает Киев? Короче много вопросов и недоверия к данным исследований по печатным СМИ, как по методологии так и по самим данным. А это подрывает доверие ко всему исследованию" - написал он.
Скриншот опроса USAID-Internews "Отношение населения к СМИ и потребление разных типов медиа в 2020 году"
Скриншот страница Facebook Сергея Чернявского
На сайте USAID Ukraine указывается, что исследование провела компания InMind по заказу международной компании Internews, которая реализует "Медийную программу в Украине" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Напомним, что ранее мы писали, как миллионы зарубежной помощи вместо борьбы с ВИЧ потрачены на гостиницы, перелеты и мобильные телефоны.
А также, что украинских старшеклассников начнут учить грамотно тратить деньги по американским учебникам.