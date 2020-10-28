В среду, 28 октября прошло заседание Кабинета министров Украины, на котором четверо человек получили новые должности, а один был уволен.

По решению Кабмина, от должности заместителя директора "ДАК "Лекарства Украины" освободили Олега Александровича Ющенко, а заместителем директора назначили и.о. директора Наталью Голенко.

Кабинет министров Украины назначил:

Малецкого Александра Михайловича - заместителем председателя Пенсионного фонда

Пескова Владимира Геннадиевича - и.о. директора Чернобыльской АЭС

Буйного Андрея Александровича - заместителем председателя Запорожского ОДА

Гуся Юрия Дмитриевича - заместителем председателя Черкасского ОДА

Также на заседании в среду, 28 октября, Кабмин принял решение, согласно которому новым главой гостаможни Украины стал директор "Борисполя", Павел Рябкин.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить пять губернаторов после местных выборов. Об этом в среду, 28 октября, "Стране" сообщил источник в Офисе президента