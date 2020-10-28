В Беларуси отчислили 18 студентов из-за участия в митингах
В среду, 28 октября, из Белорусского государственного университета культуры и искусства отчислили 18 человек, которые приняли участие в митингах, которые проходят в Минске.
Об этом сообщает в Telegram-канале Еврорадио.
В сообщение отметили, что студентов уже предупредили про их отчисление и их пропуска в высшее учебное заведение уже заблокированы. Приказа об отчислении у них "на руках" пока еще нет.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислять студентов, которые участвуют в протестах. Он говорит, что их можно отправлять в армию.
"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом", - заявил сам Лукашенко.
Также "Страна" сообщала, что Лукашенко назвал протесты в стране террористической угрозой и обещал жесткую реакцию.
К тому же сегодня, 28 октября президент Беларуси лично приказал разогнать "проколотую наркотиками толпу" протестующих.