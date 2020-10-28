В среду, 28 октября, из Белорусского государственного университета культуры и искусства отчислили 18 человек, которые приняли участие в митингах, которые проходят в Минске.



Об этом сообщает в Telegram-канале Еврорадио.



В сообщение отметили, что студентов уже предупредили про их отчисление и их пропуска в высшее учебное заведение уже заблокированы. Приказа об отчислении у них "на руках" пока еще нет.



Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислять студентов, которые участвуют в протестах. Он говорит, что их можно отправлять в армию.

"Пришли учиться - учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом", - заявил сам Лукашенко.



Также "Страна" сообщала, что Лукашенко назвал протесты в стране террористической угрозой и обещал жесткую реакцию.



К тому же сегодня, 28 октября президент Беларуси лично приказал разогнать "проколотую наркотиками толпу" протестующих.



