Непосредственной причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом стала потеря им скорости на предпосадочной прямой, что привело к заваливанию самолета с дальнейшим столкновением с земной поверхностью.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский на онлайн-брифинге после заседания Кабинета министров Украины в среду.

"Хотел бы подчеркнуть, что комиссией установлено, что непосредственная причина катастрофы заключалась в потере скорости на предпосадочной прямой, которая привела к заваливанию самолета с дальнейшим столкновением с земной поверхностью. Причины катастрофы, которые способствовали ее возникновению - общепринятая в университете практика выполнения на самолете Ан-26 взлетов конвейером, на одном из которых из-за скоротечности процесса экипаж не смог идентифицировать отказ авиационной техники и своевременно прекратить полет", - сказал Уруский.

Также он сообщил, что другими причинами падения является отказ системы ПРТ24 левого двигателя АИ-24ВТ в условия непредусмотренного плановой таблицей полетов выполнения взлета конвейером общепринятая в военной части практика постоянного превышения установленного одновременного количества лиц и смешивание экипажей курсантов-штурманов и курсантов-пилотов на борту самолета, нарушения плановой таблицы полетов, пребывание в шестом полете на борту самолета лиц, которые не были предусмотрены плановой таблицей и непрекращение нарушений руководством полетов, руководителем полетов на аэродроме, руководителем зоны посадки и помощников руководителя полетов.

Также он заявил, что старые самолеты и дальше будут использоваться.

"Состояние нашей техники неудовлетворительно, это не секрет. За годы независимости мы не купили ни одного самолета. Но это не означает, что те самолеты, которые есть, не могут использоваться. Могут. С учетом технического обслуживания и ремонта", - сказал он.

По его словам, будут проведены переговоры с "Антоновым" покупке новых самолетов.

"Постепенно мы будем это ситуацию исправлять. С другой стороны, вопрос безопасности и обучения полетов должно в первую очередь обеспечиваться военным командованием и вузом", - отметил он.

На вопрос о том, продолжалась ли эксплуатация самолета по истечении его срока Уруский ответил, что срок эксплуатации был продлен до июня. Справедливо ли это было - установит следствие, заявил министр.

По его словам, на замену Ан-26 должен прийти Ан-178 в разных модификациях.

"Что касается покупки боевой техники за границей, насколько я информирован, такие планы есть. Но эти самолеты дорогостоящие. Мы должны анализировать, что будет ей противодействовать. Сейчас [в мире] увеличивается эксплуатация беспилотной техники", - сказал вице-премьер.

Напомним, в авиакатастрофе самолета Ан-26 погибли 26 курсантов. Один человек, который находился на борту в тот день, выжил.

Ранее в Кабмине назвали основные причины крушения самолета под Харьковом, среди них - системные нарушения правил и непрофессионализм экипажа.