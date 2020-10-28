В среду, 28 октября, апелляционный суд в Амстердаме рассмотрел дело о "скифском золоте", задание которого планировалось еще в марте, однако было перенесено из-за коронавируса.

Суд удовлетворил просьбу Украины по данному делу в отношении отвода судьи, которого обвиняли в предвзятости и связях с Россией.

Об этом сообщает Het Parool.

Отмечается, что соответствующее решение приняла Апелляционная палата после того, как 1 ноября 2019 суд в Гааге отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело "скифского золота". В решении говорилось, что суд не увидел никаких обстоятельств, которые бы свидетельствовали о предвзятости судьи.

С тех пор производство было приостановлено до решения вопроса об отводе. Позже Украина во второй раз подала ходатайство об отводе судьи.

По данным суда, в ходе первой попытки отвода судья предоставил неполную или неправильную информацию по ряду моментов.

"Такой способ предоставления информации подорвал доверие стороны к суду", - постановила Апелляционная палата, добавив, что это может создать видимость предвзятости со стороны судьи.

Напомним, коллекция скифского золота была вывезена из крымских музеев на выставку в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым незаконно аннексировала Россия. Всего в коллекции около двух тысяч артефактов, в том числе не имеющие аналогов в мире.

Как сообщалось, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Однако после долгих переговоров крымские музеи через суд потребовали, чтобы нидерландская площадка выполнила обязательства по контрактам и вернула им экспонаты.