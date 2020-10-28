В Среду, 28 октября, Кабмин назначил Ивана Рудого председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а членами Комиссии назначили Елену Водолажко и Евгения Гетьмана, на другие должности членов Комиссии объявили дополнительный отбор.



Об этом сообщил в Facebook представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.



По его словам, на заседании 21 октября правительство согласовало предложения министра Кабмина Олега Немчинова о назначении Рудого и Гетьмана.



"Иван Рудой избран на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах", - писал о Рудом министр Немчинов.



Ранее "Страна" сообщала, что новым главой гостаможни Украины стал директор "Борисполя".



Также говорилось, что в Кабмине продлили режим чрезвычайной ситуации до конца 2020 года.