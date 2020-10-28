Сегодня утром, 28 октября, в Кривом Роге с рельс сошел грузовой поезд из-за умышленного повреждения пути. Сотрудники правоохранительных органов Украины уже задержали виновного в аварии.

Об этом сообщает глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак в своем Telegram-канале.

Мужчина разобрал железнодорожные пути возле кривого Рога, в результате чего 15 вагонов грузового поезда сошли с рейс. По словам Шпака, на данный момент злоумышленник задержан и дает показания.

"Сотрудниками МВД Украины совместно с работниками СБ УЗ оперативно установлен и задержан с поличным злоумышленник, который занимался демонтажем верхнего строения пути, что и привело к схождению 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога", - говорится в сообщении.

Также глава "Укрзализныци" добавил, что на данный момент на поврежденных путях продолжаются восстановительные работы. 4 вагона уже подняли и установили на рельсы.

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