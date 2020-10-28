Лубкивский отказался стать спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу
Дипломат Маркиян Лубкивский, которого рассматривали на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, отказался от предложенного поста.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Друзья, я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней Контактной Группе в качестве представителя", - написал Лубкивский.
По его словам, решение об отказе он принял во время во время консультаций с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым.
"Я благодарен главе украинской делегации в ТКГ и офису президента за их предложение.
Однако, в ходе консультаций и, в частности, командировки в Республики Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым, я несколько иначе увидел свою возможную роль, что больше находится в безопасности и дипломатической плоскостях на основе, среди прочего, и Балканского опыта", - заявил дипломат.
Также Лубкивский добавил, что после своего выздоровления от коронавируса он завершит консультации с Резниковым относительного формата своего потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий.
Напомним, в конце сентября сообщалось, что кандидатура дипломата Маркияна Лубкивского рассматривается среди претендентов на пост спикера украинской делегации ТКГ.
Перед этим Витольда Фокина уволили с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.