Дипломат Маркиян Лубкивский, которого рассматривали на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, отказался от предложенного поста.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней Контактной Группе в качестве представителя", - написал Лубкивский.

По его словам, решение об отказе он принял во время во время консультаций с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым.

"Я благодарен главе украинской делегации в ТКГ и офису президента за их предложение.

Однако, в ходе консультаций и, в частности, командировки в Республики Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым, я несколько иначе увидел свою возможную роль, что больше находится в безопасности и дипломатической плоскостях на основе, среди прочего, и Балканского опыта", - заявил дипломат.

Также Лубкивский добавил, что после своего выздоровления от коронавируса он завершит консультации с Резниковым относительного формата своего потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что кандидатура дипломата Маркияна Лубкивского рассматривается среди претендентов на пост спикера украинской делегации ТКГ.

Перед этим Витольда Фокина уволили с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.