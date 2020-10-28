В соцсетях 40-летнюю актрису и фотомодель Ким Кардашьян обвиняют в разжигании классовой войны за пост о шикарной вечеринке на частном острове.



Этот пост звезда опубликовала у себя на странице в Twitter.



Кардашьян драматично описала о том, как ей было трудно на карантине и что она рада вернуться к "нормальным" вещам, в понимании модели - это вечеринка на частном острове с друзьями. Пользователей социальных сетей сразу возмутила данная формулировка и то, что звезда пожаловалось на бремя своих привилегий.







"Ким, есть люди, которые умирают", "прекрати, Ким, эта подпись, ты не так проста", "ты хвастаешься, что арендовала остров, в то время как США охватила пандемия и многие остались без работы и находятся на грани выселения", - пишут подписчики Ким Кардашьян в Instagram.



Так, изначально в ее адрес был запущен флешмоб, где иллюстрировалась ее исповедь с кадрами из фильмов. Но затем нашлись и те, кто оскорбился таким отношением Кардашьян к простым людям. Звезду объявили в разжигании классовой войны.



"Я удивила своих близких поездкой на частный остров, где мы могли ненадолго притвориться, что все нормально. Мы танцевали, катались на велосипедах и байдарках, плавали возле китов, смотрели фильмы на пляже и я понимаю, что для большинства людей это сейчас недостижимо, поэтому в такие моменты мне смиренно напоминают о том, насколько привилегированна моя жизнь", - подытожила свой день рождения сама Ким Кардашьян.



Ранее "Страна" сообщала, что Ким Кардашьян приехала в Армению, где решила взять имя Эгине.



Также говорилось, что ким Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз.

