В Германии, как и предполагалось, ужесточают карантинные меры, в связи с ростом новых случае Covid-19. Новые ограничения вступают в силу со 2 ноября.

Об этом пишет немецкое издание Berliner Morgenpost.

Так, сегодня канцлер Германии проводит видеоконференцию с премьерами 16 федеральных земель, на которой и обсуждается ранее разработанный план новых карантинных ограничений, которые будут действовать до конца ноября.

Согласно плану, в Германии закроют:

театры, и концертные залы;

кинотеатры, аттракционы и парки развлечений;

фитнес-студии, спортивные сооружения, бассейны и публичные дома;

бары, рестораны и пабы (кроме работы навынос);

косметические салоны, массажные кабинеты, тату-студии.

Школы и детские сады останутся открытыми, но от них потребуется ввести новые протоколы гигиены.

Как сообщается, примерно через две недели, ориентировочно 11 ноября, Меркель снова проведет такую онлайн-встречу, чтобы обсудить и оценить достигнутые результаты, а также внести необходимые корректировки.

Ранее мы писали, что многие страны ужесточают карантин. Среди них Франция, где ввели режим чрезвычайного положения, а сегодня могут ввести полный локдаун.

Недавно в Барселоне, где по всей Каталонии закрыли все бары и рестораны.

В Италии также ужесточили карантин. С 26 октября до 24 ноября запрещена работа спортзалов, общественных бассейнов, кинотеатров и театров.