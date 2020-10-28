Сегодня, 28 октября, Кабинет Министров Украины впервые провел заседание онлайн во время которого постановил, что правительство может полностью перейти на электронный документооборот уже начиная с 15 ноября 2020 года.

Об этом сообщает Министра цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram- канале.

На сегодняшнем заседании Кабмина члены правительства участвовали онлайн, выходя на связь каждый из своего кабинета. Во время заседания поддержали предложение Министра цифровой трансформации Михаила Федорова и внесли изменения в два постановления. Изначально в проекте решения планировалось открыть путь к полноценному электронному документообороту с 1 ноября, но сейчас предлагается с 15 ноября.

Также глава Минцифры отметил, что такой переход станет экономией бюджетных средств, времени, а также поможет ускорить работу правительства.

"Сегодняшним решением мы по сути вводим возможность правительства, министров, обрабатывать нормативно-правовые акты в электронном документообороте. У нас уже почти 90-95% прорабатывались через электронных документооборот, но всегда были нормативно-правовые акты, которые занимают много бумаг, много правок и копий.

По сути, с 15 ноября будет возможность использовать специальный модуль нашего документооборота – и уже согласовывать все нормативно-правовые акты в электронном виде. Прошу поддержать. Это экономия бюджетных средств, экономия времени и вообще правильное решение для ускорения нашей работы", - сказал Федоров во время заседания.

В своем Telegram- канале Министр цифровой трансформации прокомментировал постановление, отметив, что это последний шаг к отказу от бумаги внутри Кабмина.

Ранее сообщалось, что с сентября 2021 года властям Украины запретят требовать у граждан бумажные документы. Как считает Федоров, это заставит государство быстрее трансформироваться, быстрее двигаться в сторону цифровизации.

Также сегодня, 28 октября, на заседании Кабмина Украины продлили режим чрезвычайной ситуации, который был установлен в марте 2020 года в связи с эпидемией Covid-19, до конца 2020 года.