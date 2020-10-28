Журналистка Анастасия Луговая, на которую в поезде Мариуполь-Киев напал и пытался изнасиловать трижды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько, рассказала "Стране", как прошло первое судебное заседание по этому делу, которое состоялось во вторник, 27 сентября.

По словам пострадавшей, преступник попросил у нее прощения, а в качестве компенсации за нанесенный ущерб внезапно предложил оплатить ей поездку в Египет.

"Рудзько начал извиняться, но делал это явно заученным текстом. Говорил, мол, Анастасия, извините, бес попутал, и вообще отпустите меня, я больной, у меня онко, рак, сердце - все подряд. Якобы еще и двое детей, хотя это недоказано. Потом он резко передумал - сказал, что я вообще его оболгала, у него и в мыслях ничего не было, а я все вру. А после сказал, что готов возместить причиненный ущерб. Сказал: "Много денег у меня нет, но на поездку в Египет соберу". Я, конечно, была в шоке. Вот оказывается как можно получить путевку в Египет. Не понимаю, что вообще у человека в голове и как такое можно ляпнуть. Он сам себе роет яму", - поделилась впечатлениями журналистка

В ходе заседания также выяснились также некоторые подробности биографии Рудзько.

"На вопрос, где работал, он ответил - помогал людям возвращать долги. То есть, коллектор. Мы знаем, как коллекторы выбивают деньги. То что он сделал со мной, это для него обычная история", - комментирует Анастасия.

На заседание не смог прийти адвокат Рудзько - он заболел Covid-19, поэтому интересы подозреваемого представлял новый защитник.

"Рудзько предоставили "одноразового" адвоката - он вообще был не в курсе дела. И он имел наглость просить судью отпустить Рудзько под домашний арест. Причем аргумент был - что он якобы ранее несудим. Я там чуть в обморок не упала. Как мне объяснил адвокат, оказывается, что в нашей стране если человек был судим, но много лет назад, все это по прошествии времени судимости аннулируются. И Рудзько уже сейчас считается "чистым". И то, что у него два тюремных срока и три судимости, не является отягощающим обстоятельством. Вот такие у нас законы", - возмущена пострадавшая.

Сама женщина считает этот нюанс в украинском законодательстве несправедливым.

"Если сидел раньше и совершил преступление снова, значит, не вынес урок. Тогда была кража и разбой, а сейчас его судят за нападение и попытку изнасилования. Что дальше? Убийство? А потом через 10 лет он выйдет и скажет, что ничего не было? Это как если бы моему сыну исполнилось 10 лет и я сказала - так я вообще не рожала. Я не понимаю, что это за законы такие", - негодует журналистка.

Впрочем, суд ходатайство стороны защиты не удовлетворил и продлил срок содержания под стражей для Рудзько еще на 60 дней. Следующее судебное заседание назначено на 24 ноября.

Анастасия опасается, что за признание вины Рудзько могут еще и уменьшить срок. Напомним, что сейчас прокуратура просит для него до 5 лет тюремного заключения, что женщину категорически не устраивает.

"За хорошее поведение его вообще могут выпустить года через два. Я в шоке. А мне тогда что делать? Под программу защиты свидетелей? Государство позаботится обо мне, когда он выйдет и вдруг захочет меня найти?", - отмечает женщину.

"Стране" она также сообщила, что сторона обвинения подает ходатайство, чтобы срок заключения для Рудзько увеличили - учитывая, что это не первая его судимость, и что при преступлении присутствовал малолетний сын Анастасии.

На вопрос, какой срок для нападавшего она считает справедливым, женщина отвечает: "Лет 20 минимум. А вообще жаль, что нельзя его отправить в один из штатов Америки, где действует смертная казнь", - добавила Луговая.

Напомним, в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь - Киев" мужчина напал на журналистку "Интера" Анастасию Луговую. Он несколько раз избил женщину и попытался изнасиловать на глазах у ее 6-летнего сына. Преступника задержала полиция сразу после прибытия поезда в Киев. Сама девушка рассказала об инциденте в социальных сетях, прикрепив селфи после пережитого ею нападения.

Фото Анастасии Луговой сразу после нападения в поезде "Мариуполь-Киев". Фото: Instagram

Преступником оказался трижды судимый уроженец Запорожья, его арестовали без права залога. Прокуратура запросила для злоумышленника пять лет тюремного заключения.

Ранее "Страна" публиковала интервью с жертвой нападения в поезде Анастасией Луговой.