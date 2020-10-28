Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который пропустит домашний матч с "Барселоной" из-за короновируса, заявил, что ПЦР-тест на коронавирус - это "полная ерунда" (Bullshit на англ - Ред.).



Об этом футболист сообщил в комментарии к своему посту в Instagram.



Так, ранее сообщалось, что Роналду ведет самоизоляцию с тех пор, как 13 октября дал положительный результат теста, когда он выполнял международные обязанности в Португалии.



У него не было никаких симптомов болезни, поэтому все, что ему требовалось для того, чтобы УЕФА дал добро на участие в матче, - это отрицательный мазок на Covid-19 за 24 часа до начала матча, но этого не произошло.



Напомним, что 35-летний футболист не играл после ничьей Португалии с Францией 11 октября. Многие болельщики с нетерпением ждали возобновления его битвы с Лионелем Месси.





Ранее "Страна" писала, что власти Италии обвиняют зараженного коронавирусом Роналду в нарушении медицинского протокола.



Также говорилось, что заболевший коронавирусом Роналду вместо игры с "Динамо" побрился налысо.