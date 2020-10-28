Государственную таможенную службы Украины возглавит Павел Рябикин, который в последние годы занимал пост директора аэропорта "Борисполь", а до это был заместителем киевского мэра Виталия Кличко.

Решение принял Кабмин на заседании в среду, 28 октября.

Рябикин успел поработить в совместном бизнесе практически со всеми украинскими олигархами. Однако конкретно сейчас попал на должность главы таможни по протекции Андрея Ермака, к которому, в свою очередь его привёл вице-премьер Резников (давний знакомый Рябикина).

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", по сути это назначение принципиально мало что поменяет на таможне (кроме тех, кто контролирует потоки).

"Таможня является главным источником поступления теневого кэша для всей вертикали чиновников и силовиков. А потому коррупция там не исчезнет при любом руководителе. И вопрос лишь в том, насколько он сможет ее упорядочить и хотя бы выполнять план по поступлениям.

А также насколько сможет согласовать интересы разных групп, чтоб не было разборок со стрельбой где-нибудь в Закарпатье или Черновцах", - говорится в сообщении.

При этом, как пишет канал, то что всплыла кандидатура Рябикина говорит о том, что во власти об упорядочивании раскладов на таможне все-таки думают.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин сменил и.о. главы Государственной таможенной службы. Так, с поста был смещен Андрей Павловский, а вместо него исполнял обязанности главы Гостаможни Евгений Ентис.

Также сообщалось, что пять региональных таможен Украины остались без руководителей.