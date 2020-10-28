Американская корпорация Apple активизировала работу по разработке собственной поисковой системы. Это связано с расследованием Министерство юстиции США против компании Google.

Об этом пишет Financial Times.

Сообщается, что в последних малозаметных изменениях в iOS 14 эксперты увидели планы создать аналог поискового сервиса Google. Например новой версии операционной системы iPhone Apple начала показывать собственные поисковые результаты и направлять непосредственно на веб-сайты, когда пользователь вводит запрос на домашнем экране. А два с половиной года тому назад Apple переманила руководителя поискового подразделения Google - по официальной версии для работы над виртуальным помощником Siri. Отмечается, что создание

Кроме того отмечается, что создание собственной поисковой системы в первую очередь поможет самой компании Apple. Иначе ей придется искать альтернативу, в случае если регуляторы признают незаконным ее выгодное партнерство с корпорацией Google.

Ранее сообщалось, что стали известны характеристики нового секретного устройства Apple. Это будут смарт-очки, которые блогеры условно называют Apple Glasses, они имеют поддержку виртуальной и дополненной реальности.

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