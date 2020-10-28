В Киеве у "Оппозиционной платформы - За жизнь" украли голосова в пользу "Перемоги Пальчевского", которая балансировала на грани проходного барьера на выборах в Киевсовет.

Так, в распоряжении "Страны" оказались два протокола УИК 800133 в Дарницком районе Киева один из которых был сделан до пересчета голосов, а второй после. Разница лишь в том, что до пересчета у ОПЗЖ было 48 голосов, а после - 8. При этом у "Перемоги Пальчевского" 40 и 80 соответственно.

По информации "Страны", сейчас пересмотр назначен еще в 10 комиссия этого же округа.

Аналогичная ситуация произошла и на УИК 800188 в том же районе. Там у "Оппоплатформы" было 33 голоса, а после пересчета стало 4, то есть минус 29 голосов. В то же время результат "Перемоги" увеличился на те же 29 голосов.

Напомним, что ещё в понедельник киевская организация ОПЗЖ заявила об угрозе кражи голосов у партии на выборах в Киевсовет.

Отметим, что подобный случай произошел и под Одессой. Там в краже голосов уличили "Евросолидарность" Порошенко.