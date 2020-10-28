Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о готовности к началу переговоров в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и выразил сомнение в том, что Ереван способен конструктивно работать над урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом Ильхам Алиев заявил во время интервью для "Интерфакса".

Президент Азербайджана уточнил, что не получал приглашения к переговорам в Москве с тех пор, как к власти пришел Пашинян. Хотя до этого много раз принимал участие в трехсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России и никогда от них не уклонялся.

Также он уточнил, что считал такие встречи позитивными, потому что Россия играет особую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, являясь сопредседателем Минской группы. И заявил, что готов приехать в Москву без каких-либо условий.

"Россия всегда поддерживала тесные связи и с Арменией, и с Азербайджаном, и сегодня в плане политического, экономического взаимодействия Россия очень активно сотрудничает с Азербайджаном и Арменией, является нашим соседом. Поэтому, конечно же, больше всего таких встреч было проведено на территории России, но при Пашиняне таких встреч не было. Я не знаю, насколько они будут эффективными сейчас... Но если такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали, и будем рассматривать", - добавил Алиев.

Ранее сообщалось, что Алиев готов пойти до конца и бросить против Армении турецкие истребители F-16. Он заявил, что ставил вопрос о санкциях против Армении, но Минская группа ОБСЕ не хочет оказывать давление на Ереван.

Также сообщалось, что 26 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о провале режима прекращения огня. Таким образом Ереван и Баку признали провал очередного перемирия заключенного при помощи США.