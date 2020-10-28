Сегодня Кабмин отпустил в свободное плавание зарплаты руководителей госкомпаний. Начиная с апреля они получали сокращенные выплаты - не более 47 тысяч в месяц.

Особенно это ударило по иностранцам, которые заседали в наблюдательных советах и зарабатывали каждый месяц шестизначные суммы. За счет украинских налогоплательщиков.

Когда это прекратилось, на Западе начали давить на украинскую власть и требовать вернуть зарплаты на прежный уровень. На это понадобилось всего полгода.

И теперь украинцы снова будут платить огромные суммы людям, которые неизвестно чем занимаются на украинских государственных предприятиях.

Подоплеку истории вспоминала "Страна".

Как и почему отменили сверхзарплаты

В апреле Рада ограничила зарплаты в государственных компаниях - как менеджменту, так и членам наблюдательных советов. В последних примерно 50 на 50 заседают иностранцы. Получавшие ранее по 300-600 тысяч в месяц, теперь они вынуждены были довольствоваться "жалкими" 47 тысячами гривен.

Такое решение формально было принято в связи с карантином и перенаправлением денег на борьбу с коронавирусом.

Но фактически проблемы космических зарплат "наблюдателей", чью эффективность проверить невозможно, обсуждали еще с зимы. Суммы они получали разные - от 300 до 600 тысяч в месяц.

Огромные деньги платили иностранцам, например, в "Укрзализныце" - компании, чей сервис оставляет желать лучшего и где урезают оплату труда рядовых работников.

Вот таблица зарплат членов набсовета этой компании. Суммы для Украины невиданные.

Интересно, что на Западе за ту же работу платят вдвое меньше - мы уже сравнивали доходы в УЗ с аналогичными в немецкой "Дойче бан".

При этом, как уже говорилось, проверить, отрабатывают ли свои зарплаты "наблюдатели", не представлялось возможным. Никаких публичных отчетов о своей работе они не публиковали.

Да и вряд ли бы стоило ждать какой-то пользы от, скажем, члена набсовета железной дороги шведа Андерса Аслунда, который больше известен на ниве политологии, чем собственно экономики. Между тем он зарабатывал в УЗ по полмиллиона в месяц.

То есть речь скорее шла о том, что иностранцы выполняют роль смотрящих за украинским госсектором в интересах Запада. Получая при этом огромные деньги за счет украинских же налогоплательщиков.

Отдельная тема - зарплаты топ-менеджеров на предприятиях госсектора. Их тоже ограничили на уровне 47 тысяч. Хотя ранее тот же глава "Нафтогаза" Андрей Коболев имел порядка миллиона гривен в месяц, по данным СМИ.

Иными словами, не только иностранцы получали такие деньги - но и некоторые украинцы (впрочем, весьма тепло принятые на Западе). Например, Сергей Лещенко, который, работая в набсовете железной дороги, получал порядка 300 тысяч гривен в месяц. Хотя по профилю компании не работал никогда.

В общем, история с мега-доходами в госсекторе нищей страны вырисовывалась крайне скандальной. И еще до того, как сократить зарплаты в набсоветах, по поводу иностранцев на шее у госкомпаний даже высказывался Владимир Зеленский.

Однако просто так обрезать их доходы всё не решались. И, чтобы это сделать, воспользовались коронавирусом.

Через полгода все вернули

Уже в июле в Кабмине заговорили, что зарплаты "смотрящим" нужно вернуть иначе, мол, наблюдатели уволятся. Эти разговоры поддержала грантовая общественность. А затем сразу две западных структуры поставили возращение свехзарплат как условие новых кредитов Украине.

Это было прописано в меморандуме с Евросоюзом, который нардепы приняли в конце лета. Такие же обязательства власти Украины приняли на себя и перед МВФ.

После этого начались шаги по практической реализации плана "Золотой дождь" для иностранцев.

В конце августа Конституционный суд признал ограничение зарплат иностранцам незаконным. А через месяц Зеленский завизировал изменения в закон о бюджете, среди которых прописано право Кабмина отменять любые ограничения, наложенные пандемией. То есть и зарплатные тоже.

Путь к возвращению супердоходов для "варягов" был открыт.

Но до выборов Кабмин держал театральную паузу. Что и понятно: потерять еще несколько процентов голосов "слуги" не хотели. Зато через три дня после голосования Кабмин вернул иностранцам право получать огромные зарплаты. Причем уже с октября, хотя месяц почти подошел к концу.

То есть продержать "наблюдателей" на умеренном зарплатном пайке удалось только полгода.

Интересная деталь: в апреле, когда вводились ограничения на зарплаты, заболевших в стране было мизерное количество. Сейчас у нас их тысячи в день. То есть экономить придется явно больше, чем даже весной.

Однако, как видим - не на иностранцах и не на их отечественных компаньонах. Они в Украине находятся на привилегированном положении.

"Выборы прошли и власти теперь решили совершать шаги, которые народу сильно не понравятся.

Например, вернуть космические зарплаты топ-менеджером госкомпаний и членам их набсоветов.

Сергей Лещенко вновь будет получать свои 300 с лишним тысяч в месяц", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".