В среду, 28 октября, стало известно, что режим чрезвычайной ситуации продлен для системы гражданской защиты на всей территории Украины до 31 декабря 2020 года. Данный режим был установлен в марте 2020 года в связи с эпидемией Covid-19.



Об этом сообщили во время заседания правительства.



В распоряжении говорится, что в связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года.



В пояснительной записке отмечено, что в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине Covid-19, постановлением Кабинет министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции заработал режим чрезвычайного положения после рекордного всплеска Covid-19.



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