Прекращение пропуска лиц через последний работающий КПВВ "Станица Луганская" продлили до 15 ноября из-за распространения коронавируса на территории ОРДЛО.

Об этом в среду, 28 октября, сообщили в пресс-центре ООС.

Отмечается, что ситуация на оккупированной территории остается критической, состояние дел существенно ухудшается из-за отсутствия достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию.

"С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу Командующего объединенных сил, временное прекращение пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" продлено до 23 час. 59 мин 15 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отменили, что граждане могут пересечь линию разграничения в пункте пропуска лишь по отдельному решению командующего. Кроме того, граждане, которые имеют зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории Украины, могут быть пропущены к месту регистрации.

Отметим, что в Станице Луганской оставался последний работающий КПВВ через линию разграничения.

Напомним, ранее сообщалось, что новое КПВВ "Счастье" в Луганской области откроют 10 ноября.

Также мы писали, что в "ЛНР" ограничили въезд украинцев, не прописанных на неподконтрольной территории.