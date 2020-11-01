Предлагаем гороскоп на последний осенний месяц для всех знаков Зодиака. В этом месяце возможно придется идти на риск, чтобы упрочить достигнутые успехи, некоторые начнут заниматься чем-то принципиально новым.

При этом ноябрь может подбросить сомнительные предложения и не ваши цели. В середине ноября важно окружить себя единомышленниками и не спорить с недругами. В конце месяца получится решить свои проблемы чужими руками и создать при этом крепкие деловые альянсы.

30 ноября произойдет полутеневое лунное затмение в Близнецах, которое принесет перемены и громкие разоблачения в течение следующих двух недель.

Благоприятные дни месяца - с 1 по 7 число, с 9 по 14 ноября, с 16 по 21 ноября, с 23 по 29 ноября.

Неблагоприятные дни: 8, 15, 22, 30.

Овен (21.03 - 20.04)

В ноябре Овны рискуют распрощаться со сном из-за рабоче-семейной напряженки. Но вам под силу это исправить. Как? С помощью движения и свежего воздуха. И для этого необязательно пропадать в походах целые недели. Чаще выбирайтесь на получасовые прогулки, устраивайте себе утренний воркаут с пробежками и турниками. А с наступлением морозов, регулярно наведывайтесь в спортзал. И не перебарщивайте со сладостями, чтобы не испортить фигуру.

В начале месяца опасайтесь навязчивых людей из своего окружения, которые могут навязать вам невыгодные идеи. В середине месяца есть вероятность начала грандиозного проекта, а в конце ноября возможно примирение с заядлым врагом.

Телец (21.04 - 20.05)

К ноябрю лишние люди отсеются из вашего окружения и вы сможете легче оценить обстановку. Впрочем, не следует бросать громких обещаний, чтобы камнем преткновения с друзьями не стал финансовый вопрос. Есть вероятность промахов с вашей стороны из-за вашей нерасторопности.

В этом месяце самооценка Тельцов поднимется не единожды после того, как вы узнаете себе цену. В начале месяца вы окажетесь в спорной ситуации. В середине - попадете в экстремальные обстоятельства, а конец месяца хорошо посвятить отдыху.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В ноябре вам предстоит проделать работу над ошибками и проявить изворотливость. Зато рабочий ритм войдет в спокойное русло, что позволит вам учиться, развлекаться, заниматься детьми, шопиться, брать подработку или даже начать собственный бизнес. Все дела пойдут как по маслу!

В начале месяца вы можете ловко использовать конфиденциальную информацию, чтобы получить на работе вознаграждение и снова занять привычный для себя пьедестал. Однако уже в конце месяца в вас может прилететь "отдача" за какой-то аморальный поступок.

Рак (22.06 - 22.07)

В начале месяца Ракам предстоит сделать финальную передышку перед еще одним трудовым рывком в этом году. Можете отправиться в семейный тур по стране с остановками на фестивалях различных искусств или промыслов - самое оно. В середине месяца вы проявите хитрость, чтобы избежать осложнений на работе.

Чтобы поднять себе настроение можно отправиться за покупками. В конце месяца некоторых представителей знака также ожидает внезапная поездка, которая даст вам многое для личностного развития.

Лев (23.07 - 23.08)

В ноябре Львам придется наступать на горло своей гордости и включать мудрость. Это необходимо, чтобы ваш союз с любимым человеком не потерпел фиаско. Возможно, вам необходимо проработать такие эмоции, как ревность или злость. В середине ноября вам могут понадобиться материальные ресурсы. А значит, это не время для конфронтаций с близкими. Ведь благодаря их материальному вкладу к концу 2020 года вы сможете прийти в благополучии.

В начале месяца возможны приобретения, создающие уют в доме. К середине ноября вы станете изворотливее, чем прежде. А уже в конце месяца у вас появится новая творческая команда, с которой вы достигнете поставленных целей.

Дева (24.08 - 23.09)

В ноябре Девам пора претворять в жизнь идеи, которые уже успели накопиться за год. Первые успехи от реализации планов могут не на шутку вскружить вам голову. Поэтому тщательно продумывайте методы реализации ваших задумок. Подходите ко всему с умом!

В начале месяца вам захочется сделать приятное родным, что принесет вам не только хорошее настроение, но и благополучие. В середине месяца вы добьетесь задуманного при помощи хитрости, а конец месяца станет для вас реализацией экстремального желания.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам в ноябре захочется уделять свое внимание тому, чему раньше вы не посвящали сил. Возможно, вам придется немного пересмотреть бюджет. Зато вы часто сможете потакать своим собственным желаниям и повысить уровень комфорта в доме. В середине месяца придется поступиться некоторыми личными интересами, чтобы наладить отношения с близким для вас человеком.

Конец месяца нужно ударно поработать. Старайтесь избегать вечеринок и не устраивайте себе праздник живота.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В ноябре Скорпионы могут столкнуться с непониманием коллег, что притормозит реализацию какого-то рабочего проекта. В середине месяца у вас снова появятся силы, чтобы мобилизоваться и приступить к укреплению позиций. Звезды предупреждают вас - именно в ноябре вокруг вас может столпиться тьма охочих до вашего куска пирога. Так что готовьтесь отбиваться.

На конец ноября можете смело планировать вояж в уединенное тихое место с историей, чтобы было на что глаз положить и что приятное послушать. Горы подойдут как нельзя кстати.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В ноябре Стрельцы могут рассориться со многими знакомыми, пытаясь отстоять свои планы и мечты. Не переживайте, как только вы реализуете намеченный проект и добьетесь первых позитивных результатов, отношения восстановятся.

В середине месяца вам выпадет шанс рискнуть крупной суммой денег, чтобы получить взамен нечто более ценное. Успеха на работе и дома поможет добиться юмор и любовь к жизни. В конце месяца пора бы заглянуть к терапевту, чтобы устранить мелкие поломки в организме.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам будет нелегко справляться с рабочими обязанностями в ноябре. Возможно, придется задействовать кого-то из влиятельных знакомых. Также звезды советую вам пустить деньги в рост - положить на депозит или вложиться в акции. Только перед этим соберите побольше информации. В середине ноября на вас может внезапно свалиться новый источник дохода. Смело берите дополнительные задания, а при надобности можно менять работу.

В конце месяца вам показан любой отдых, да почаще и в компании друзей. Можно совместить приятное с полезным и поправить здоровье где-нибудь на водах.

Водолей (21.01 - 20.02)

В этом месяце Водолеи могут укрепить отношения с любимым человеком, если вместе займутся чем-то новым и необычным: конные прогулки, бальные танцы, курсы пиццайоло, автогонки или реставрация старой мебели. Ваш союз станет крепче!

К середине ноября вы будете пожинать денежные плоды от проделанной работы. Ваше самочувствие будет на высоте, что может подвигнуть вас на корректировку рациона и спортивные подвиги.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В ноябре Рыбам хорошо собирать друзей и ловить последние солнечные лучи вовремя вылазок на природу. Также показано лечить осеннюю хандру пробежками, прогулками и баней.

В середине месяца вы сможете реализовать несколько своих амбиций, заручившись поддержкой коллег. В конце ноября вам захочется поставить во главу угла свои "хочу" и серьезно на них потратиться.