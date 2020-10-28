В курортном городе Запорожской области, Бердянске, на детской площадке покончила с собой женщина. Что толкнуло ее на такой поступок пока не известно.

Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24" со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел на улице Туристической. На детской площадке случайные прохожие обнаружили женщину, которая повесилась на турнике. Бригада скорой помощи, которая прибыла на место констатировала смерть. Что толкнуло 34-летнюю женщину на такой поступок - пока неизвестно, с причинами разбираются правоохранительные органы.

"Ужасная трагедия случилась на улице Туристической микрорайона РТС. Погибшую на детской площадке обнаружили прохожие. Бригада скорой, прибывшая на место, констатировала смерть женщины", - рассказывают в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в Днепре на детской площадке девушка повесилась на петле из шнурков и зарядки для мобильного. Обстоятельства смерти девушки выясняет следствие.

Также сообщалось, что в Киеве женщина пыталась наложить на себя руки, спрыгнув с балкона 12-го этажа многоквартирного дома. Но патрульные полицейские не дали случится трагедии.