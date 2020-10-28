В четверг, 29 октября, в Украине синоптики обещают теплую погоду. Однако возможны осадки на юге, в центре, на юго-востоке, в Приазове, а вечером в западных регионах страны. На остальной территории, пока без значительных осадков.



Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.



"Температура воздуха в четверг ожидается + 13...+19 градусов. Конец недели - пятница, суббота, воскресенье - принесет Украине холод и еще дождь", - пишет Диденко.



В Киеве завтра ещё будет сухо, тепло и с туманами. В течение дня прогнозируется около +13 градусов. В столице продолжат появляться дожди, температура воздуха понизится в ближайшие дни.



"Октябрь - красавец невероятный, сделайте с ним селфи пока он в настроении", - написала синоптик в своем посте.



Ранее "Страна" писала, что антициклон избавит Украину от осадков.



Также мы сообщали, что ближайшие дни в Украине будут сухими и солнечными, потом наступит похолодание.





