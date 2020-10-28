Главный врач Тульчинской ЦРБ в Винницкой области Виталий Лиса скончался из-за осложнений от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила народный депутат Лариса Билозор на своей странице в Facebook в среду.

"Печальное известие из моего округа. Сегодня на 52–м году жизни скончался главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Петрович Лиса. Причина - осложнения вызванные коронавирусной болезнью.

16 октября его госпитализировали в Тульчинскую ЦРБ с диагнозом Covid, а 22 октября, в связи с ухудшением состояния здоровья, он был переведен в Винницу", - написала Билозор.

Напомним, по данным на 28 октября, число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 7 474 человека.

Как сообщалось, через два дня после выборов от коронавируса умер мэр Борисполя. Он был лидером избирательной гонки.