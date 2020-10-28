Президент Украины Владимир Зеленский уволит председателей пяти областных государственных администраций, в том числе и Алексея Кучера, который возглавляет Харьковскую область и баллотировался в мэры Харькова на местных выборах.

Об этом в среду, 28 октября, "Стране" сообщил источник в Офисе президента.

"На выход - Александр Стадник - глава Николаевской ОГА, Юрий Гусев - глава Херсонской ОГА, Алексей Кучер - глава Харьковской ОГА, Александр Бондаренко - глава Днепровской ОГА и Максим Куцый - глава Одесской ОГА. По этим людям уже принято решение", - сообщил источник из Офиса президента.

По его словам, уже сегодня начинаются "собеседования" с кандидатами на должности губернаторов.

Напомним, ранее наш источник, близкий к окружению Зеленского, прогнозировал, что после неудачных для "Слуги народа" местных выборов грядут увольнения глав ОГА. Подробнее об этом читайте в нашем материале.