В среду, 28 октября, Швеция, которая планирует изменить стратегию борьбы с карантином, дала разрешение супермаркетам на продажу насекомых в качестве продуктов питания.



Об этом сообщает издательство The Local.



Так, в сообщении говорится, что ранее такое разрешение дали Дания, Нидерланды и Финляндия, но не Швеция и большинство других стран Евросоюза.



По данным источника, причина этого - разногласия по поводу того, как интерпретировать правила, согласно которым продажу новых пищевых продуктов сначала должна одобрить Европейская комиссия. Она должна подтвердить, что пищевые продукты являются безопасными для человека.



"Европейский суд принял решение, по которым целые насекомые не подпадают под действие предыдущего продовольственного законодательства, что открыло путь для продажи насекомых в Швеции", - сообщает издание.



Но шведское агентство по безопасности пищевых продуктов предупреждает, что некоторые насекомые, особенно мучные черви и сверчки, могут вызвать аллергические реакции - в частности у людей, которые также имеют аллергию на моллюски.

Теперь компании обязаны проверять, продукты питания являются ли безопасными и были ли изготовлены с соблюдением требований гигиены.



Ранее "Страна" писала, что ученые выяснили, как влияет сочетание продуктов питания на развитие слабоумия.



Также говорилось, что в США назвали самые опасные из обычных продуктов мира.