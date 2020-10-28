На выборах в местные советы Западной Украине лидируют локальные проекты, партии Порошенко и Коломойского. Также в облсоветы проходит с неплохим результатам "Слуги народа", а националисты из "Свободы" получили меньше голосов, чем 5 лет назад.

Мэров с первого раза выбрали в Тернополе и Ивано-Франковске, обоих - свободовцев, в других городах состоятся вторые туры.

Выясняли, какие партии победили в западных областях и где будут выбирать мэров во втором туре.

Львовская область

Львовщина традиционно остается "вотчиной" Порошенко, из-за чего его шутя прозвали "президентом ЛНР2 - "Львовской народной республики".

Его партия "Европейская солидарность" взяла большинство и в областном, и в городском советах.

В облсовете у ЕС - 30,6%, у "Слуг народа" - 9,6%, "Самопомощи" Садового - 8,6%, "Батькивщины" - 7,5%, "Голоса" - 6,6% и у "Свободы" - 6%. В горсовете ЕС также получила треть мест, "Самопомощь" почти 20%, "Голос" - около 9%, местный проект "Варта" -7% и почти столько же "Свобода".

Кстати, для многих стало шоком второе место "слуг" на выборах в облраду. И хотя они взяли меньше 10%, но для Галичины, где Зеленский малопопулярен, и это неплохо. Львовяне снисходительно объясняют это тем, что, мол, голосовало село, которое не вникает в процессы и ведется на рекламу. Но в соцсетях уже разгоняют "зраду", дескать, во Львове появились "зеленые сепары" (на западе порохоботы продвигают тезис, что Зеленский втайне "пророссийский").

Львовяне будут выбирать мэра во втором туре между "двумя С" - Андреем Садовым, который уже трижды возглавлял город, за что его окрестили "львовским Бацькой", и ставленником Порошенко, экс-губернатором Олегом Синюткой.

В первом туре их разделяло около 10% в пользу Садового. В чью пользу качнется чаша весов во втором - остается интригой.

С одной стороны, "вечного мэра" Садового выбирают те, кто считает, "аби не гірше", с другой стороны - за Синюткой стоит поддержка Порошенко. Критики Синютки вменяют ему отсутствие харизмы и то, что он не местный, хоть и галичанин - уроженец Франковска (в свое время они с Садовым дружили, и тот забрал его к себе в замы с аналогичной должности во Франковске, когда Синютка проиграл там мэрские выборы).

Запланированные дебаты между Садовым и Синюткой под вопросом - действующий мэр ушел на самоизоляцию, заявив, что у его супруги обнаружили коронавирус. Кандидаты уже успели подколоть друг друга, где проводить дебаты. Оба эксплуатируют актуальную для Львова тему мусора. Синютка предложил дебатировать на территории мусороперерабатывающего завода, который его оппонент так за 14 лет правления и не построил, а Садовой заявил, что готов дебатировать на территории одного из заводов, которые "пан Синютка "построил" в области за время своего губернаторства" (он тоже обещал, но так этого и не сделал).

Хотя многие львовяне не придают большого значения дебатам, шутя, что Садовой - не Трамп.

В случае четвертого прихода к власти Садового ему предрекают непростую ситуацию в горсовете, ведь большинство - у его оппонентов из ЕС (в прошлую каденцию мэру противостояла "Свобода", из-за чего многие его инициативы блокировались).

Эксперты задаются вопросом - будет ли нынче мэр в оппозиции к горсовету или горсовет к оппозиции к мэру?

Ивано-Франковскася область

На Франковщине остаются сильны "свободовцы", что естественно для родины Бандеры.

Однако в целом позиции националистической партии слабеют.

Собственно, "Свобода" снова скатилась до уровня региональной партии, которая играет на электоральном поле Западной Украины. Но даже во Львовской области проект Тягнибока растерял популярность, взяв лишь 6%.

В Ивано-Франковском облсовете, за счет популярного мэра областного центра, "Свобода" взяла больше - 23% (и это единственный такой высокий показатель на Западной Украине). Партия "За будущее" - 17,5%, "Европейская солидарность" - 15,5%, "Батькивщина" - 13,6%, "Слуга народа" - 12% и "Платформа общин" - 5%.

В горсовете у "Свободы" вообще почти 60%, у ЕС - 15% и чуть больше 5% у "Слуги народа".

Выборы мэра Франковска безоговорочно выиграл действующий мэр-свободовец Руслан Марцынкив, рекордно взяв больше 80%, несмотря на провалы по борьбе с коронавирусом. Город - в красной зоне, а больных уже некуда класть, инфекционки забиты.

Во время эпидемии мэр сопротивлялся полному локдауну, что приветствовала часть франковчан, которые были против закрытия города на тотальный карантин, несмотря на рост заболеваемости.

Тернопольская область

В облсовете Тернопольщины лидирует "Европейская Солидарность" - 20%, "За будущее" - 15%, у "Свободы" - 15%, у "Слуги народа" - 8%, "Батькивщины" - 7% и 6% у "Доверия".

Как и во Франковске, в Тернополе с огромным отрывом победил свободовец Сергей Надал - у действующего мэра больше 70%.

Надал в разгар предвыборной кампании переболел коронавирусом, но при этом он, как и Марцинкив, противник локдауна.

Закарпатье

На "дальнем Западе" страны, в Закарпатье, на выборах в облсовет лидируют локальные проекты - два клана Балог и один венгерский.

Собственно, "хозяева Закарпатья" Балоги пошли на выборы двумя колоннами.

В итоге "Рідне Закарпаття", проект бывшего мэра Мукачево и двоюродного брата Балоги Василия Петевки, который сотрудничает со "слугами", завоевал первое место - около 18%. "Команда Андрея Балоги" (брата бывшего министра Виктора Балоги) - 11% и около 10% - партия венгров "КМКС", за которую агитировали венгерские чиновники (часть населения Закарпатья - этнические венгры), чем уже повозмущалось МИД Украины.

На президентских выборах Закарпатье единственным на западе страны рекордно поддержало Зеленского, отдав больше 80%. Сейчас рейтинг президент и его партии и тут сильно просел, но тем не менее для Западной Украины "слуги" и в этом раз получили больше всего - 17% и вышли на второе место. У "Батькивщина" – больше 12%, За будущее – 9%, столько же у ЕC – 9,2% и больше 7% e ОПЗЖ.

Как и во Львове, в Ужгороде состоится второй тур выборов, в который вышли действующий мэр Богдан Андриив и Виктор Щадей от "Слуги народа", разница между ними в первом туре минимальна.

Борьба ожидается жесткая, поскольку приграничный Ужгород, который еще называют "черным ходом в Европу", остается лакомым кусочком для местных элит.

В прошлый раз Андриив победил под знаменами партии "Возрождение" (тогда был проектом Коломойского и Хомутынника).

При этом Андриив - бывший регионал, а Щадей – "майдановец", который делает упор на патриотизм.

Часть горожан считают противника Андриива популистом и записным патриотом, другие поддерживают за критику мэра.

К Андрииву, как и к Щадею, отношение неоднозначное. Действующему мэру вменяют уничтожение архитектурных памятников города, разворовыванием денег на реставрацию домов и ремонт дорог.

Большой скандал случился из-за замены чешской брусчатки на гранитные плиты, которые заказывали у его же семейного завода, а также из-за срубленной старой сакуры, визитки города.

В то же время Андриива хвалят за возвращение городу зелёной зоны, так называемой "Кирпички", которую "раздерибанил" его предшественник Виктор Погорелов.

Шансы на победу Андриива может обеспечить поддержка экс-нардепа Михаила Ланьо, авторитетного в местных краях.

Буковина

Черновицкая область - единственная на западе Украины, где на выборах в облсовете "слуги" - в лидерах.

Партия Зеленского набрала 14,5%, "Единая Альтернатива" - 13%, почти столько же у "Европейской солидарности", около 9% у Аграрной партии Украины и примерно по 6% у "Народного контроля" и ОПЗЖ.

По словам местных экспертов, в поддержке "слуг" сыграл роль местный предприниматель, нардеп Илья Павлюк. Это друг Зеленского, "серый кардинал" правящей партии и очень влиятельный человек на таможне и в целом в приграничных областях.

На выборах мэра Черновцов будет второй тур, в котором схлестнутся Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" (у него в первом туре около 30%) и Виталий Михайлишин от партии "Команда Михайлишина" (21%).

Алексей Каспрук, которого в последние два года то снимали, то восстанавливали в должности, не прошел в финал битвы за кресло (у него 18%).

Кличук - местный предприниматель, в свое время был депутатом Черновицкой облрады от "Батькивщины", состоял в "Самопомощи", а сейчас, говорят, имеет связи в Офисе президента.

Михайлишин также бизнесмен, в прошлом регионал, а нынче его связывают с предпринимателем Дмитрием Фирташем (также уроженцем Буковины).

Шансы на победу есть у обоих кандидатов, полагают местные эксперты.

Кличук – новое лицо, он еще не успел себя проявить в политике. Хотя появились обвинения, что он уклонялся от уплаты налогов, что сам Кличук отрицает.

Зато Михайлишин - любимец пенсионеров, в свое время активно откликался на просьбы о строительстве новых дорог, детских площадок. Но майдановцы не могут простить ему фразу, сказанную в 2014 году: "Да, я за Януковича. Да, я за Партию Регионов. Нет, мне не стыдно".

Волынь

На выборах в Волынскую облраду предсказуемо лидирует "За будущее" - больше 31%. Высокий результат проекта Коломойского связывают с влиянием его давнего соратника по бизнесу - экс-главы Одесской обладминистрации в 2014-2015 годах, бывшего председателя Волынского областного совета, а нынче нардепа Игоря Палицы.

Уроженец Луцка Палица возглавлял ряд компаний днепропетровского бизнесмена - "Укрнафта", "Нефтехимик Прикарпатье", был связан с горнолыжным "Буковель".

На парламентских выборах Палица руководил предвыборными процессами на Волыни в пользу Зеленского.

На втором месте в облраде "Европейская солидарность" - больше 12%, далее следуют "Батькивщина" - 11,5%, "Слуга народа" - 9,6%, "Свобода" - 8,5%, Аграрная партия Украины - 6%.

На выборах мэра Луцка также лидирует человек Палицы, советник нынешнего городского головы, 32-летний Игорь Полищук.

Во втором туре он сразится с самовыдвиженцем Богданом Шибой, у которого около 13%.

Как полагают эксперты, шансы Полищука повышает поддержка Палицы, в фонде которого он пять лет служил главным юрисконсультом. После Майдана возглавлял фракцию "Укропа" в Луцком горсовете.

После смерти городского головы Луцка Николая Романюка, с марта по июль 2017, исполнял обязанности городского головы Луцка, а затем стал советником мэра.