Как уже писала "Страна", Кабмин ушел онлайн из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. И сегодня состоялось его первое заседание на "удаленке". Несмотря на то и дел срывающуюся связь и "пропадающих" министров, правительство смогло рассмотреть очень насыщенную повестку дня.

Мы уже писали о законопроекте, которым предлагается переписать льготы для украинских пенсионеров, в частности, выдать им "кнопки безопасности" для экстренной вызова, скажем, "Скорой помощи" и памперсы. Но при этом - лишить куда более ценных льгот, к примеру, права на ссуду на жилье, помощи в приобретении стройматериалов, ремонта дома и др. Тем не менее, Кабмин этот проект одобрил и теперь - слово за депутатами.

Кабмин принял и ряд других решений. В частности, дал проблемные евробляхи на откуп ведомству Авакова, утвердил тарифные формулы по мусору и парковкам, "децентрализовал" сельские перевозки.

"Страна" разбиралась, за что проголосовал Кабмин 28 октября.

Причины катастрофы АН-26

На Кабмине огласили отчет по авиакатастрофе АН -26, которая произошла 25 сентября этого года в Харьковской области и в которой погибло 25 человек из 27. Рейс был учебно-тренировочным - на нем должны были работать полеты курсанты Харьковского авиационного университета имени Кожедуба. Но в 20.44 произошла страшная авария - самолет накренившись на 75%, врезался в землю.

Сразу же начала работать правительственная комиссия, и на сегодня уже готовы ее выводы.

Если говорить коротко - всю вину за ЧП возложили на руководство университета. Хотя сразу же после катастрофы эксперты говорили об ужасном техническом состоянии авиапарка, в том числе, учебно-тренировочного.

Как отметил вице-премьер-министр по стратегическим отраслям Олег Уруский, к катастрофе привело сразу несколько роковых факторов. Полеты стартовали в 18.50 и должны были пройти в режиме "день-ночь". В 20.00 воздушное судно зашло на пятую посадку, но, согласно плану полета, тут же совершило взлет конвейером (то есть, без непосредственной посадки на взлетную полосу).

И тут начались проблемы: отказала система ПРТ-24 из системы управления левого двигателя. Экипаж не смог выровнять самолет (он накренился на 38 градусов) из-за чего создалась аварийная ситуация. Из-за несимметричной тяги под креном 75 градусов самолет столкнулся с землей. Перенагрузка составила 12 единиц.

Но, как считают в правительственной комиссии, львиная доля вины - на руководстве университета. Была нарушена плановая таблица полетов, на борту присутствовали лица, которые в списке изначально не числились, кроме того, сказалась недостаточная подготовленность летного персонала. Теперь последует расследование в самом университете и привлечение к отвественности виновных.

Новый главный таможенник

28 октября Кабмин принял важное кадровое решение - назначил нового главу Государственной таможенной службы. Им стал теперь уже экс-руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин. Интересно, что ранее он не имел никакого отношения к таможенным вопросам.

Руководство на таможне в последнее время меняется часто. Причем, большинство главных таможенников страны пребывали в статусе временно исполняющих обязанности. Только неделю назад с такой формулировкой Кабмин назначил на таможню Евгения Ентиса.

Как говорят наши источники, уже на тот момент велись переговоры с Рябикиным. В прошлую пятницу был объявлен конкурс со сроком подачи документов в три дня (два из которых - выходные) и зарплатой 29,4 тысячи гривен. А сегодня правительство огласил имя победителя конкурсного отбора. Им предсказуемо стал Рябикин.

Павел Рябикин до того как возглавить аэропорт "Борисполь" в 2017 году, был народным депутатом в Раде седьмого созыва, работал юристом (в фирмах "Юрвнешсервис", "Василь Кисиль и партнеры"), был послом Украины в Дании, замминистра транспорта и инфраструктуры и заместителем киевского мэра Виталия Кличко.

Собственно, связи в КГГА стали ключевыми в дальнейшем продвижении Рябикина. Там он работал с Алексеем Резниковым, нынешним вице-премьер-министром, который, якобы, и рекомендовал своему другу Андрею Ермаку (главе ОП) кандидатуру Рябикина на должность главного таможенника страны.

Павла Рябикина считают человеком из окружения не только Кличко (он был кандидатом к депутаты от партии "Удар" Виталия Кличко), но и Петра Порошенко, при президентстве которого он был назначен в аэропорт "Борисполь". Более того, с Порошенко его связывает давняя дружба (они одногрупники). Как говорят источники "Страны", связи с Порошенко сильно смущали многих в команде Зеленского, а потому вплоть до последнего дня вопрос "висел" в воздухе.

Но в конце концов решили назначить. "Рябикин на своем веку поработал почти со всеми крупными олигархами, был их партнером и топ-менеджером. Поэтому Зеленскому сказали, что его нельзя назвать человеком конкретно Порошенко", - говорит источник в Офисе президента.

Как покажет себя Рябикин на таможне - пока неясно. По одной из версий, его ставят на денежное ведомство, чтобы рулить потоками и навести порядок в иерархии местных таможенных князьков, которые то и дело норовят выйти из-под контроля центра.

"По сути с момента прихода к власти Зеленского на таможне царит бардак и безвременье. Единой вертикали по контролю за потоками нет. Все кланы тянут на себя, устраивают разборки. Рябикин, который знает всех и которого знают все, может попытаться восстановить вертикаль, разрулить вопросы, с учетом, конечно же, мнения окружения президента и его близкого друга Ильи Павлюка, который плотно занимается таможенными вопросами", - говорит источник на таможне.

"Децентрализация" сельских автобусов

Кабмин одобрил законопроект, которым предлагается внести изменения в закон об автомобильном транспорте. Главное нововведение - "децентрализация" общественного транспорта.

Сейчас за пригородное автобусное сообщение отвечают районные администрации, но в связи с реформой децентрализации эту схему предлагается изменить. За маршруты, выходящие за пределы ОТГ будет отвечать областные госадминистрации, а за те, что проходят между разными населенными пунктами одной территориальной общины - местные власти.

Впрочем, есть один нюанс. Далеко не у всех ОТГ найдутся деньги на общественны транспорт, тем более, что по факту он на сегодняшний день - глубоко убыточный. Даже если поделить маршруты межд частными перевозчиками, из местного бюджета придется компенсировать стоимость проезда льготников. Уже сейчас по этой статье у районных властей - огромные долги. А для ОТГ эти расходы и вовсе могут оказаться неподъемными.

Поэтому на практике такая "децентрализация" транспорта может закончиться тем, кто автобусы, курсирующие между селами, вовсе исчезнут, и людям придется добираться разве что на перекладных.

Новые тарифы на мусор

К списку коммунальных услуг, платить за которые украинцам приходится все больше, может добавиться вывоз бытовых отходов. Правительство своим постановлением изменило порядок формирование "мусорных" тарифов.

Как указано в пояснительной записке, сейчас такой тариф - это сумма стоимости вывоза, переработки и утилизации отходов. То есть, потребители платят одновременно и за утилизацию и за переработку, без разделения объемов. В теории, аргумент - убедительный. И исправление этой неточности должно было бы, наоборот, способствовать снижению тарифа. Это, собственно, и обещают в Кабмине. Как следует из примерных расчетов, скажем, если сейчас тариф на вывоз мусора составляет порядка 143 гривны за кубический метр, то по новой формуле будет 108,8 гривен. То есть, заметное удешевление.

Но есть нюансы.

Во-первых, в тарифную формулу предлагается включить новые составляющие, в частности, сортировку. То есть, в структуру себестоимости заложат еще и зарплаты сортировщиков

Во-вторых, компании, занимающиеся вывозом и переработкой бытовых отходов, пролоббировали включение в прямые затраты не только основной зарплаты персонала, но и различных компенсаций, доплат и др. Таким образом за счет таких дополнительных начислений себестоимость вывоза и переработки мусора может просто взлететь.

В-третьих, тариф для того или иного населенного пункта определяют исходя из норм вывоза мусора. По ним есть вопросы. "Скажем, по Киеву годовой объем утвержден вдвое выше фактического. А нормы в этом постановлении Кабмина не меняются", - пояснил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Поэтому на практике вывоз мусора может не только не подешеветь, но и, наоборот, подорожать.

Аваков возьмется за евробляхи

С подачи МВД Кабмин принял новое постановление, которым заметно расширил полномочия полиции. Ей, скажем, разрешили самостоятельно заниматься разминированием объектов по оперативным вызовам.

Но главное — ведомство Арсена Авакова получит возможность штрафовать евробляхеров.

Напомним: на территории Украины до сих пор ездит тысячи нерастаможенных авто. По ним власти обещали принять решение о доступной растаможке, а пока закона нет - не штрафовать водителей (по законодательству штраф может достигать 170 тысяч гривен, также предусмотрена конфискация авто). В Раду подан несколько законопроектов по евробляхам. В них пописаны разные схемы доступной растаможки, включая полную отмену акцизного сбора. Но, понятно, что такие льготы - это минус по таможенным сборам. А предложенный компенсационный вариант - расширить базу плательщиков налога на транспорт - слишком уж скандальный. Речь идет о том, что платить государству по 25 тысяч гривен в год хотят обязать владельцев не только элитных авто, но и машин среднего класса. Плюс - платить придется не пять лет с момента покупки машины в салоне, как сейчас, а восемь.

Не удивительно, что голосов в Раде для запуска льготной растаможки не находится.

Между тем, мораторий на штрафы для евробляхеров уже давно истек. Но полиция не может привлекать их к отвественности, так как отрезана от таможенной базы. Поэтому авто на еврономерах спокойно колесят по городу.

Кабмин предложил изменить ситуацию. В частности, полиция сможет выявлять авто, которые не поставлены на учет в течение 30 дней, по которым нарушен режим ввоза и прочее. И, соответственно, штрафовать водителей.

Подержанные авто без НДС

На том же заседании правительство утвердило еще одно постановление - о льготных категориях населения, которые освобождаются от уплаты НДС с авто (а это минус 20% к стоимости машины).

Такие преференции получили, в частности, инвалиды, чернобыльцы, участники военных операций и ветераны. При этом не указано, сколько именно авто и с какой периодичностью они могут оформить на себя по льготе. Если этот пробел не убрать, для импортеров подержанных авто может появиться новая схема — ввоз без НДС машин под документы льготников. В свое время похожая схема в Украине уже работала, и были выявлены случаи, когда на одного льготника ставили на учет сотни автомобилей в год.

Господдержка для Голобородько

Кабмин переписал список предприятий самолетостроения, которым предоставляется государственная поддержка.

Несколько компаний вообще вычеркнули из перечня. Это, в частности, киевское предприятие "Радиоизмеритель" и черкасское "Оризон Навигация". Как указано в пояснительной записке, на сегодняшний день они не отвечают требованиям к претендентам на госпомощь (среди последних — наличие госзаказа, разработка авиатехники и двигателей, техническое обслуживание самолетов и др.)

При этом в списке появился новичок - ООО "Хелитрейнинг Украина". В пояснительной записке говорится, что оно уже прошло проверку и отвечает требованиям на получение субсидии.

ООО "Хелитрейнинг Украина" - частное предприятие. По данным You Control, его конечным бенефициаром является бизнесмен и экс-депутат из Кременчуга Полтавской области с запоминающейся фамилией — Леонид Владимирович Голобородько. На него записано еще ряд компаний, в частности, "Азон-2" (логистика), агрокомпания "Недра", торговая компания ГДК, предприятие "Нефтехимические технологии", "Интер-лес" и другие.

Примечательно, что "Хелитрейнинг Украина" занимается в основном тренингами для летного персонала. В том числе, в прошлом году выиграл тендер на подготовку летчиков для государственного предприятия "Украина". Оно входит в сферу Госуправления делами, которое курирует авиаперелеты первых лиц страны, в том числе, президента, премьер-министра, спикера парламента.

Формула для парковки

Кабмин переписал формулу определения тарифа на стоимость паркомест, которые находятся в коммунальной собственности.

Сейчас в них не закладывается так называемая инвестиционная составляющая, а также недостаточно учитывается такой фактор как спрос на парковку. А ведь количество желающих припарковаться на окраине и в центре города может отличаться в разы.

По новой формуле при расчета тарифа будет базовая стоимость плюс повышающие коэффициенты. Последние привяжут к множеству факторов, начиная с месторасположения парковочной площадки, времени пользования, типа транспортного средства и заканчивая категориями лиц, оставляющих там свои авто. То есть, на одной и той же площадке могут быть разные ценники, в зависимости от того кто и на как машине припарковался.

Миллионы для "Феофании"

В больнице "Феофания", которая входит в сферу подчинения Госуправления делами, и в которой лечатся нардепы и политики, решили усилить коронавирусное напрввление.

Кабмин перераспределил для "Феофании" почти три миллиона гривен.

Деньги пойдут на закупку медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом — монитора с функцией оксиметрии почти за 1,5 млн, коагулометра (для контроля качества донорской крови) больше чем за 600 тысяч гривен. Также закупят системы для проведения операций на позвоночнике (65,4 тысячи гривен) и офтальмологических вмешательств (более 800 тыс).