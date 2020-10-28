В Украине больше половины избирателей, которые пришли на участки на местных выборах, были людьми старше 50 лет. Напомним, что выборы прошли 25 октября и на них не пришел по состоянию здоровья каждый пятый гражданин Украины.



Об этом сообщают результаты опубликованные социологической группой "Рейтинг".



Так, исходя из данных материала, более активными на местных выборах 2020 были более старшие избиратели - 56% из пришедших на выборы было более 50 лет. Стоит отметить, что в общей структуре избирателей их доля составляет 45%.



В это же время, молодежь была менее активной - лишь 11% из пришедших на выборы были люди в возрасте 18-29 лет, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 18%.



"Наибольший перевес в сторону старшего электората состоялся преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе - чаще на Востоке и Юге страны, так, доля избирателей старше 50 лет составляла 60%", - гласит статистика.



Анализ ответов избирателей, которые не голосовали 25 октября показал, что среди женщин наиболее распространенной причиной не идти голосовать были состояние здоровья и угроза коронавируса, зато у мужчин - это занятость в день выборов, отсутствие интереса к выборам и их результатов.





Ранее "Страна" сообщала, что состоявшиеся выборы нельзя назвать ни демократическими, ни легитимными.



Напомним, что на выборы в Харькове не пришла даже треть избирателей.