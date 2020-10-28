На днях стало известно, что британская певица Адель (32 года) решила выйти из тени спустя пять лет после выхода последнего альбома. Артистку пригласили в шоу Saturday Night Live - но не в качестве музыкального гостя, а в роли ведущей, пишет HELLO! Как только выпуск появился в эфире, то наделал много шума: поклонники впервые смогли подробно рассмотреть впечатляющие изменения в фигуре певицы, которая похудела на 45 килограммов.

Адель на шоу Saturday Night Live, фото: стоп-кадр видео

Только появившись перед зрителями, Адель пошутила на тему своего похудения: "Знаю, я выгляжу немного по-другому с тех пор, как вы видели меня в последний раз, но это все из-за ограничений, вызванных COVID-19. Мне пришлось путешествовать налегке - разрешили взять только половину себя".

Конечно же, главным вопросом остается как же удалось певице привести себя в форму за достаточно короткий период времени. Как пишет британская пресса, избавиться от лишнего веса певица смогла благодаря сиртфуд-диете. Это система питания, разработанная нутриционистами Эйданом Гоггинсом и Гленом Маттеном, позиционируется не столько как диета, сколько как антиэйджинговая экспресс-программа, которая выведет организм, что называется, на пик формы.

Суть в том, что ничего нельзя употреблять, кроме продуктов, содержащих сиртуины: руккола, сельдерей, петрушка, зеленые яблоки, гречневая крупа, каперсы, сельдерей, чили, кофе, оливковое масло (конечно, Extra Virgin), зеленый чай (в идеале матча), капуста кале, чеснок, финики, цикорий, красный лук, соевые бобы, темные ягоды (вишня, клубника, ежевика, черника, малина), куркума, грецкие орехи. Можно даже темный шоколад (с содержанием какао-бобов не менее 85%) и немного красного вина. Уже за первую неделю на этой диете можно похудеть на три килограмма.

В день нужно выпивать три порции зеленого сока и устраивать один полноценный прием пищи из сиртфудов. Максимум калорий в день – 1000.

Сиртуины притормаживают старение, улучшают метаболизм, предотвращают развитие хронических заболеваний. Но, по мнению диетологов, эффект от этой диеты кратковременный. Только сойдешь с диеты - как килограммы снова вернутся. В Украине эта диета популярностью не пользуется, сообщает ТСН.

Адель на шоу Saturday Night Live, фото: стоп-кадр видео

Профессиональный тренер певицы Камила Гудис объяснила, что главным во время похудения для Адель было соблюдать режим. У певицы было строгое расписание приемов пищи и тренировок, от которого нельзя было отклоняться. Первым делом Гудис потребовала от Адель сократить потребляемое количество калорий. Рекомендованные для женщины ее возраста 2 000 калорий сократили ровно пополам: "Ей приходилось много тренироваться в зале, но все-таки 90 процентов успеха в таком деле - диета. Самой тяжелой была первая неделя. Самые интенсивные тренировки и жесткие ограничения по питанию пришлись именно на это время. Она могла потреблять не больше тысячи калорий в день. Упор был также сделан на соки из овощей и зелени. И вот результат: сейчас она не выглядит слишком худой, она выглядит великолепно!"

Как писала уже "Страна", некоторые поклонники Адель считают, что она предала принципы бодипозитива. "Адель похудела... Она была моим эталоном в том плане, что при своей неидеальной фигуре выглядела так, как не выглядят многие худые! Она несла какую-то стать, грацию, харизму!! И её голос... Она была идеальная! А тут она похудела, и стала такой, как все певицы", - недоумевают ее фанаты.